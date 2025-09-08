Rusijos sraigtasparnis be leidimo įskrido į Estijos oro erdvę

Ten lėktuvas išbuvo beveik 4 minutes.
Orlaivis neturėjo patvirtinto skrydžio plano, o jo atsakikliai buvo išjungti. Pažeidimo metu Rusijos sraigtasparnis Mi-8 taip pat neturėjo dvipusio radijo ryšio su Estijos oro eismo valdymo tarnybomis.
Užsienio reikalų ministerija iškvietė Rusijos ambasados reikalų patikėtinį, kad šis pareikštų protestą ir įteiktų oficialią notą dėl pažeidimo.
Pasak užsienio reikalų ministro Margusu Tsahknos (Marguso Cahknos), tai dar vienas rimtas ir apgailėtinas incidentas, ypač atsižvelgiant į tai, kad tai jau trečias toks pažeidimas šiais metais.
