Rusijos žvalgyba įtariama surengusi hibridinę ataką Leipcige

Šeštadienį laikraštis „Welt Am Sonntag“ paskelbė, kad, Vokietijos pareigūnų manymu, Rusijos pilietis Olegas L., iš Rusijos Federacijos Vyriausiosios žvalgybos valdybos (GRU), buvo išpuolio Leipcigo oro uoste „logistikos koordinatorius“.
Straipsnyje rašoma, kad buvo nustatytas ir antrasis įtariamasis – Baltarusijos pilietis Andrejus K.
Teigiama, kad gavus tokius duomenis Berlynas nusprendė apkaltinti Rusiją dėl incidento ir paskelbti sankcijas, įskaitant Rusijos konsulato Bonoje ir Rusijos kultūros centro Berlyne uždarymą.
Tačiau Rusija neigia savo atsakomybę už incidentą Leipcigo oro uoste.
Vokietijos tyrėjai mano, kad Olegas L. į šalį atvyko iš Turkijos, o vėliau per Berlyno oro uostą išvyko į Serbiją ir dabar yra Rusijoje.
Tiesioginiai skrydžiai tarp Vokietijos ir Rusijos buvo sustabdyti nuo tada, kai 2022 m. Rusija pradėjo pilno masto invaziją prieš Ukrainą.
Pasak „Welt Am Sonntag“, nors Olegui L. atvykus į Vokietiją šios šalies pareigūnai žinojo apie jo ryšius su GRU, tačiau jis nebuvo stebimas.
Nurodoma, kad įtariamieji buvo nustatyti remiantis oro uoste rastais DNR pėdsakais.
Manoma, kad dronuose panaudoti sprogmenys galėjo būti įvežti į Vokietiją iš Bulgarijos ir Serbijos, paslėpus juos sunkvežimiuose.
Rugpjūčio 4 d. vakarą dronas su sprogmenimis buvo rastas saugomoje krovinių aptarnavimo zonoje Leipcigo oro uoste, netoli Ukrainos krovininio lėktuvo. Oro uostas veikia kaip karinių krovinių transportavimo centras.
Vokietijos vidaus žvalgybos agentūros BfV atstovė spaudai naujienų agentūrai AFP sakė „dėl vykstančio tyrimo“ negalinti komentuoti šio žiniasklaidos pranešimo.
Rusijai pradėjus plataus masto invaziją, Vokietija tapo viena pagrindinių Ukrainos rėmėjų ir dėl to susiduria su išaugusiu diversijų, kibernetinių atakų ir kitokių sąmokslų skaičiumi, o dėl to dažniausiai įtariama Maskva.