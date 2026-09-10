Rutte: NATO išliks stiprus, kad ir kas taptų Prancūzijos prezidentu

Apklausos rodo, kad šiuo metu geriausias galimybes laimėti prezidento rinkimus Prancūzijoje turi kraštutinių dešiniųjų lyderė Marine Le Pen, kėlusi klausimų dėl Paryžiaus vaidmens NATO ir paramos Ukrainai.
„Rinkimai Prancūzijoje vyks kitų metų gegužę ir, kad ir kokie būtų jų rezultatai, NATO niekur nedings, išliks vieningas ir stiprus. Esu visiškai įsitikinęs, jog, kad ir kas būtų išrinktas per bet kuriuos rinkimus, bus laikomasi pasirinkto kurso svarbiausiais klausimais – investuojant į gynybą ir užtikrinant, kad Ukraina šio karo nepralaimėtų“, – Vokietijos diplomatų susitikime Berlyne sakė M. Rutte.
NATO vadovas pareiškė, kad, skambant raginimams susitarti su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu, Aljansas neturėtų būti naivus dėl Rusijos keliamos grėsmės.
„Tai ilgalaikis reiškinys. Tai yra grėsmė“, – sakė M. Rutte.
Šie jo komentarai nuskambėjo po Vokietijos kraštutinių dešiniųjų partijos „Alternatyva Vokietijai“ (AfD) triuškinamos pergalės rytinės Saksonijos-Anhalto žemės rinkimuose. Jų rezultatas sudrebino nusistovėjusią šalies politinę tvarką.
„Ne man komentuoti nacionalinę politiką“, – Vokietijos klausimu sakė M. Rutte.
Jis teigė, kad NATO bendradarbiaus su „visais, kurie bus išrinkti“ vadovauti 32 Aljanso valstybėms narėms.
Daugiau kaip dešimtmetį Nyderlandų ministro pirmininko pareigas ėjęs M. Rutte pareiškė, kad politika yra „kovinis sportas“, ir apskritai patarė vyriausybėms nenukrypti nuo reformų, kurias jos laiko būtinomis ekonomikos augimui skatinti.
„Visada geriausia nenukrypti nuo pasirinkto kurso“, – tikino jis.
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