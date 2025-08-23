Šaltiniai: JAV specialusis pasiuntinys vyksta į Ukrainą

„Pasak šaltinių, pasiuntinys Ukrainai Keithas Kelloggas rytoj vyksta į Kyjivą dalyvauti maldos pusryčiuose/nepriklausomybės dienos ceremonijose. Jis taip pat su lyderiais aptars šios savaitės diplomatinį sprintą“, – pareiškė G. Slattery‘is ir kartu pridūrė, kad jis „atvyksta tuo metu, kai JAV, Ukraina ir Europa tariasi dėl saugumo garantijų“.
Kaip jau skelbė „Ukrinform“, K. Kelloggas nebuvo įtrauktas į JAV delegacijos sudėtį per derybas Aliaskoje, nes to paprašė rusai, kurie laiko jį Ukrainos šalininku.
Naujausi komentarai