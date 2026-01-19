„Kanada nemokės už vietą taryboje, ir šiuo metu to iš Kanados nebuvo prašoma“, – sakė vyriausybės šaltinis, kalbėdamas apie D. Trumpo reikalavimą, kad šalys sumokėtų 1 mlrd. JAV dolerių už nuolatinę vietą taryboje, kuri iš pradžių buvo sumanyta kaip organas prižiūrėti Gazos Ruožo atstatymą.
Šaltinis: Kanada nemokės už vietą Donaldo Trumpo Taikos taryboje
2026-01-19 18:09
Kanada nemokės už vietą JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) Taikos taryboje, naujienų agentūrai AFP pirmadienį pranešė šaltinis vyriausybėje, nors kanadiečių ministras pirmininkas Markas Carney (Markas Karnis) užsiminė, kad priims kvietimą prisijungti prie šios institucijos.
Markas Carney / Scanpix nuotr.
