Šaltinis: traukinio avarija Prancūzijoje galėjo įvykti dėl diversijos

Apie tai naujienų agentūra AFP šeštadienį sužinojo iš šaltinio policijoje.
Penktadienio vakarą traukiniui nuvažiavus nuo bėgių buvo sužaloti 44 iš 186 juo važiavusių keleivių.
Šaltinis teigė, kad ant bėgių buvo rastas geležinkelio bėgio fragmentas, o pagrindinė tyrimo versija yra ta, kad galėjo būti pakenkta tyčia.
ELTA primena, kad nelaimė įvyko apie 19.45 val. Traukinys vyko tarp Normandijos miestų Ruano ir Kano.
Į Nelaimės vietą buvo nusiųsta 130 ugniagesių-gelbėtojų, 5 medikų komandos ir 80 transporto priemonių.
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