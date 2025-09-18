Saudo Arabija ir Pakistanas pasirašė gynybos paktą

Paktą trečiadienį pasirašė Saudo Arabijos kronprincas Mohammedas bin Salmanas ir Pakistano premjeras Shehbazas Sharifas. Remiantis abiejų šalių pareiškimu, susitarimo tikslas yra stiprinti gynybos bendradarbiavimą ir sukurti bendrą atgrasymą prieš agresijas.
Sutarties pasirašymo laikas vertinamas kaip aiški žinutė Izraeliui. Izraelis, kuris vienintelis Artimuosiuose Rytuose turi branduolinį ginklą, nuo „Hamas“ išpuolio 2023 m. spalio 7 d. vykdo plataus masto karinę operaciją Gazos Ruože, taip pat atakuoja Libaną, Siriją ir Jemeną, o praėjusią savaitę smogė ir taikiniams Katare.
Santykiai tarp Saudo Arabijos ir Pakistano jau dešimtmečius yra artimi, juos ženklina bendradarbiavimas ekonomikos, religijos ir saugumo politikos srityse. Anot pranešimų, Saudo Arabija finansiškai net parėmė Pakistano branduolinę programą. Ekspertai jau seniai spėja, kad Saudo Arabija gali patekti po Pakistano branduolinės apsaugos skėčiu – ypač kylant įtampai su Iranu dėl jo branduolinės programos.
Pakistano ir Saudo Arabijos gynybiniai santykiai siekia septintąjį dešimtmetį, kai Pakistano daliniai pirmą kartą buvo nusiųsti į karalystę, kad saugotų šventąsias Mekos ir Medinos vietas. Šis bendradarbiavimas suintensyvėjo po islamo revoliucijos Irane 1979 m., kuri sukėlė grėsmę, kad Saudo Arabija atsidurs tiesioginėje konfrontacijoje su Teheranu.
