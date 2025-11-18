Saudo Arabijos sosto įpėdinis pažadėjo Trumpui 1 trln. dolerių investicijų

„Manau, pone prezidente, kad šiandien ar rytoj galėsime paskelbti apie didinamą 600 mlrd. dolerių sumą iki beveik 1 trilijono dolerių investicijoms, realioms investicijoms ir realioms galimybėms“, – sakė princas, kartu su D. Trumpu pasirodęs prieš žurnalistus Ovaliniame kabinete.
„Taigi jūs man dabar sakote, kad 600 mlrd. dolerių virs 1 trln. dolerių?“ – paklausė D. Trumpas, o Saudo Arabijos princas atsakė: „Be abejo.“
„Didžiulė klaida“
D. Trumpas pagyrė princo Mohammedo bin Salmano žmogaus vykdomą politiką žmogaus teisių srityje, priimdamas jį Baltuosiuose rūmuose pirmą kartą po 2018 m., kai buvo nužudytas žurnalistas Jamalas Khashoggis.
„Šiandien Ovaliniame kabinete turime labai gerbiamą žmogų, mano seną draugą, labai gerą mano draugą, – sakė D. Trumpas, stovėdamas šalia Saudo Arabijos sosto įpėdinio. – Aš labai didžiuojuosi jo atliktu darbu. Tai, ką jis padarė, yra neįtikėtina, kalbant apie žmogaus teises ir visa kita.“
M. bin Salmanas sakė, kad 2018 m. įvykdyta „Washington Post“ kolumnisto Jamalio Khashoggio žmogžudystė buvo „didžiulė klaida“.
D. Trumpas apibūdino J. Khashoggį kaip „itin kontraversišką“ asmenį ir pridūrė: „Daug žmonių nemėgo to pono, apie kurį jūs kalbate, nesvarbu, mėgote jį, ar ne, taip jau nutiko, tačiau jis (princas) apie tai nieko nežinojo.“
Princas Mohammedas apie nužudymą, kurį įvykdė Saudo Arabijos agentai, sakė: „Tai skausminga ir didžiulė klaida, ir mes darome viską, kad tai nepasikartotų“.
Santykių su Izraeliu normalizavimas
Saudo Arabijos sosto įpėdinis taip pat pareiškė, kad jo šalis nori normalizuoti santykius su Izraeliu pagal D. Trumpo tarpininkautus Abraomo susitarimus, tačiau pirmiausia esą reikia „aiškaus kelio“ į Palestinos valstybingumą.
„Norime būti Abraomo susitarimų dalimi. Tačiau taip pat norime būti tikri, kad bus užtikrintas aiškus kelias į dviejų valstybių sprendimą“, – sakė jis. – Dirbsime ties tuo, kad užtikrintai ir kuo greičiau pasirengtume tinkamai situacijai.“
