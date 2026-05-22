Saugumo šaltiniai: Pakistano kariuomenės vadas išvyko į Iraną

Pakistanas – Irano rytinis kaimynas – tarpininkauja tarp Teherano ir Vašingtono, siekdamas užbaigti konfliktą, kuris prasidėjo vasario 28 dieną, kai JAV ir Izraelis pradėjo atakas.
„Muniras šiandien išvyko oficialaus vizito, kurio metu susitiks su Irano vadovais“, – teigė šaltiniai Pakistane.
Irano žiniasklaida ketvirtadienį skelbė, kad A. Muniras tą dieną turėjo atvykti į Teheraną tęsti „derybų ir konsultacijų“ su Irano valdžia.
A. Muniras į Iraną vyksta po to, kai trečiadienį Teherane lankėsi Pakistano vidaus reikalų ministras Mohsinas Naqvi (Mohsinas Nakvis), susitikęs su prezidentu Masoudu Pezeshkianu (Masudu Pezeškianu) bei užsienio reikalų ministru Abbasu Araghchi (Abasu Aragčiu).
Balandį Pakistane įvyko kol kas vienintelės nuo karo pradžios tiesioginės JAV ir Irano pareigūnų derybos.
To derybų rato metu A. Muniras buvo atsidūręs pačiame įvykių centre – jis pasveikino abi delegacijas jų atvykimo metu ir draugiškai bendravo su JAV viceprezidentu J. D. Vance'u (Dž. D. Vansu).
Tačiau derybos galiausiai žlugo, Iranui pareiškus, kad JAV kelia „per didelius reikalavimus“.
Nuo tada abi pusės apsikeitė daugybe pasiūlymų, tvyrant karo veiksmų atsinaujinimo grėsmei.
Nuo balandžio 8 dienos galiojančios paliaubos sustabdė karo veiksmus, tačiau JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) trečiadienį įspėjo, kad diplomatijos langas užsidaro.
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