Sausra Vokietijoje kelia grėsmę šalies chemijos pramonei

„Jei laivai bus priversti vežti mažesnius krovinius arba visai negalės vykdyti veiklos, padidės išlaidos, tiekimo grandinės patirs spaudimą, o gamyba bus apribota“, – naujienų agentūrai „dpa“ sakė pramonės asociacijos VCI generalinis direktorius Wolfgangas Grosse Entrupas.
Šis įspėjimas pasirodė prieš ketvirtadienį Bonoje prasidedant konferencijai dėl žemo vandens lygio, kurią sušaukė transporto ministras Steffenas Bilgeris.
Kylio pasaulio ekonomikos institutas apskaičiavo, kad dėl žemo upių vandens lygio Vokietija trečiąjį ketvirtį gali prarasti nuo 1 iki 2 mlrd. eurų ekonomikos išdirbio, o bendrasis vidaus produktas gali sumažėti 0,1–0,2 proc. Antrąjį ketvirtį šalies ekonomika išaugo 0,2 proc.
Reinas yra vienas iš svarbiausių Europos vandens kelių. Chemijos įmonės, tarp jų „BASF“, „Evonik“ ir „Covestro“ juo gabena tokius produktus kaip metanolis, butanas, propanas ir amoniakas.
2024 m. Vokietijos vidaus vandens keliais buvo pervežta apie 20 milijonų tonų cheminių produktų.
Paprastai „BASF“ apie 40 proc. prekių iš savo pagrindinės Ludvigshafeno bazės gabenasi laivais, tačiau dabar dalį krovinių perkelia į sunkvežimius ir geležinkelį.
Tačiau dėl didelio masto geležinkelio linijos statybos darbų rytiniame Reino upės krante geležinkelio eismas tarp Kelno ir Reino-Maino regiono yra ribojamas.
VCI teigė, kad tikslesnės prognozės ir sekliems vandenims pritaikyti laivai padėjo šiek tiek išspręsti susidariusią padėtį, tačiau užsitęsusios ekstremalios sąlygos vis dar gali sutrikdyti logistiką ir gamybą.
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