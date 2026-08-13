Senkantis Reinas kelia vis didesnių problemų Vokietijos plieno gamybos milžinei

Reinas, kuris yra pagrindinė daugelio Vokietijos pramonės šakų arterija, dėl sparčiai kylančios oro temperatūros ir menko kritulių kiekio nuseko iki rekordiškai žemo lygio, įskaitant ir vietovę aplink didelę „Thyssenkrupp“ gamyklą vakariniame Duisburgo mieste.
Koncernas jau buvo pranešęs, kad iš dalies sustabdo savo baržomis vykdomus medžiagų, kaip anglis ir geležies rūda, pristatymus į gamyklą, ir vietoj to frachtuoja privačius laivus su mažesne grimzle, kurie vis dar gali plaukti seklesniais vandenimis.
Nors bendrovės finansų direktorius Axelis Hamannas teigė, kad kol kas tai neturi didelio poveikio bendrovės veiklai, jis pridūrė, kad įmonė atidžiai stebi situaciją.
„Plieno padalinyje įkūrėme specialią darbo grupę, kuri stebės padėtį, – sakė jis. – Turime keletą galimybių tam tikru mastu pakoreguoti gamybą ir gamyklų veikimo režimą, kad galėtume ilgiau dirbti su turimomis atsargomis. Taip pat nagrinėjame, kiek prekių galima pervežti keliais, pasinaudojant alternatyviais maršrutais.“
Vokietijos vyriausybė laikinai panaikino draudimą vežti krovinius sunkvežimiais sekmadieniais ir švenčių dienomis, kad padėtų pramonės šakoms, kurių pristatymams reikalingas Reinas.
A. Hamannas pabrėžė, kad šiuo metu klientų aprūpinimui pavojaus nėra. Tačiau jis taip pat pridūrė, kad „jei situacija iš tiesų pablogėtų ir laivyba sustotų, negalėtume atmesti poveikio mūsų rezultatams“.
Šią savaitę vandens lygis Reino upėje dar labiau nukrito, o Vokietijos vidaus vandenų laivybos asociacija įspėjo, kad kai kuriose vietose upe gali tapti neįmanoma plaukti.
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