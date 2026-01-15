Serbija apkaltino 6 asmenis dėl vyriausybę palaikančios dainininkės apmėtymo sniego gniūžtėmis

Policija pranešė, kad kaltinamieji antradienio vakarą per koncertą Čačako mieste, esančiame už maždaug 100 km į pietus nuo Belgrado, į Aną Bekutą, kuri buvo dabar jau mirusio aukšto rango politiko partnerė, ir jos grupę mėtė „suledėjusias sniego gniūžtes“.
Keliuose internete išplatintuose vaizdo įrašuose matyti, kaip iš minios į sceną skrieja sniego gniūžtės, kaip jos pataiko į dainininkę ir muzikantus, o švilpimas ir nepasitenkinimo šūksniai užgožia pasirodymą.
Vietos žiniasklaidos teigimu, A. Bekuta buvo priversta baigti koncertą ir slėptis mikroautobuse.
66-erių dainininkė buvo Milutino Mrkoničiaus partnerė. Šis 2021 metais miręs politikas buvo aukšto rango veikėjas autoritarinio lyderio Slobodano Miloševičiaus partijoje kruvino Jugoslavijos subyrėjimo metu praėjusio amžiaus dešimtajame dešimtmetyje.
„Už mūsų pinigus organizuojamas beprasmis ir nereikalingas koncertas stačiatikių Naujiesiems metams paminėti, kainuojantis mums visiems 40 000 eurų“, – prieš pasirodymą socialiniame tinkle „Instagram“ paskelbė protesto organizatoriai.
Vyriausybės atstovai pasinaudojo šiuo incidentu, kad pasmerktų protestuotojus ir paragintų imtis atsakomųjų priemonių, kartodami panašias frazes į tas, kurios naudojamos prieš metus šalyje trunkantį antikorupcinį judėjimą.
„Tai įspėjimas Serbijos piliečiams, ką darytų blokuotojai, jei ateitų į valdžią“, – valstybiniam transliuotojui RTS sakė prezidentas Aleksandaras Vučičius, turėdamas omenyje studentų vadovaujamą protesto judėjimą.
Po to, kai 2024 metų lapkritį įvykusi mirtina geležinkelio stoties stogo griūtis šalyje sukėlė protesto demonstracijas, prezidentas yra raginamas surengti pirmalaikius rinkimus.
„Sniego karas turėtų būti nusikaltimas? Neįmanoma. Manau, jie tiesiog bando įbauginti kitus miestus, kad jie nebūtų kaip Čačako žmonės“, – po sulaikymų transliuotojui N1 sakė aktyvistė Slavica Petrovska.
