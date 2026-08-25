Serbija vėl prašo paleisti iš kalėjimo karo nusikaltėlį Mladičių

84 metų R. Mladičius atlieka laisvės atėmimo bausmę iki gyvos galvos Hagos kalėjime, nes 2017 m. buvo pripažintas kaltu dėl genocido ir karo nusikaltimų, padarytų 1992–1995 m. Bosnijos kare.
Jo šeima jau anksčiau bandė siekti paleidimo, teigdama, kad jis sunkiai serga ir balandžio mėnesį patyrė insultą, tačiau Tarptautinis baudžiamųjų tribunolų likutinių funkcijų mechanizmas (IRMCT) gegužę šį prašymą atmetė.
Tuomet teismas konstatavo, kad R. Mladičius kalėjime gauna tinkamą medicininę priežiūrą.
Pakartotiniame prašyme teismui Serbijos teisingumo ministras Nenadas Vujičius pareikalavo R. Mladičiaus perkėlimo į Belgrado karo ligoninę, teigiama pareiškime.
R. Mladičiaus sūnus Darko Mladičius penktadienį Serbijos žiniasklaidai sakė, kad „tai yra tylus mano tėvo žudymas“, teigdamas, kad kalėjimo gydytojai „visiškai nutraukė gydymą“.
Nuosprendis R. Mladičiui, kuris 2011 m. buvo sulaikytas Serbijoje, apeliacine tvarka buvo patvirtintas 2021 m.
Vienas iš jam inkriminuotų nusikaltimų – 1995 m. liepos mėnesį rytiniame Srebrenicos regione įvykdytos maždaug 8 000 Bosnijos vyrų ir berniukų žudynės.
Motinų, praradusių sūnus Srebrenicoje, asociacija pasmerkė pakartotinius raginimus paleisti R. Mladičių, pavadindama juos „provokacijomis“, ir pareiškė, kad jo paleidimas būtų „didžiulė neteisybė“.
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