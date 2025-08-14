Serbijoje tęsiantis antivyriausybiniams protestams sulaikyta beveik 50 demonstrantų

Serbijos vidaus reikalų ministras Ivica Dačičius spaudos konferencijoje pranešė, kad po antradienį vykusių neramumų trečiadienio vakarą protestai vyko maždaug 90 vietų.
Trečiadienio neramumai prasidėjo šiauriniame Novi Sado mieste, kai valdančiosios Serbijos nacionalinės partijos (SNS) šalininkai ėmė mėtyti signalines raketas į antivyriausybinius protestuotojus, ėjusius pro partijos būstinę, rodo įvykio vietoje filmuota medžiaga.
Pranešama, kad vyriausybės oponentų ir šalininkų susirėmimai tęsėsi visą vakarą, o SNS partijos biure dirbęs kariuomenės sargybinis paleido įspėjamąjį šūvį į orą, teigdamas, kad jo gyvybei buvo iškilęs pavojus.
Studentų vadovaujami protestai Serbijoje prasidėjo lapkritį, kai šiauriniame Novi Sado mieste sugriuvus traukinių stoties stogeliui žuvo 16 žmonių. Tai išprovokavo kaltinimus korupcija valstybės infrastruktūros projektuose.
Nuo to laiko į gatves išėjo šimtai tūkstančių žmonių, ir šie protestai supurtė tvirtą A. Vučičiaus valdžią Serbijoje. Prezidento rėmėjai neseniai pradėjo organizuoti kontrdemonstracijas, taip pakurstydami smurto baimę.
Apie panašius neramumus Serbijoje pranešta ir antradienio vakarą.
Protestuotojai kaltina Serbijos prezidentą slopinant demokratiją ir sudarant sąlygas klestėti organizuotam nusikalstamumui bei korupcijai. A. Vučičiaus šiuos kaltinimus atmeta.
Vidaus reikalų ministras apkaltino protestuotojus užpuolus valdančiosios partijos šalininkus ir pridūrė, kad įstatymus pažeidę asmenys bus nustatyti ir sulauks atitinkamų bausmių.
Apie susirėmimus pranešta ir Serbijos sostinėje, kur riaušių policija ašarinėmis dujomis išvaikė protestuotojų grupes.
Studentai socialiniame tinkle „X“ apkaltino valdžios institucijas bandymu „išprovokuoti pilietinį karą dėl susirėmimų“ per demonstracijas, kurios iki šiol vyko be incidentų, nors į jas susirinko tūkstančiai žmonių.
„Policija saugojo režimo šalininkus, kurie į protestuotojus mėtė akmenis ir šaudė signalinėmis raketomis“, – teigė studentai.
Studentų vadovaujami protestuotojai reikalauja, kad A. Vučičius sušauktų pirmalaikius parlamento rinkimus, ką daryti jis atsisako. Protestuojantys studentai taip pat reikalavo nušalinti I. Dačičių dėl pastaruoju metu demonstracijose kilusio smurto.
Serbija oficialiai siekia narystės Europos Sąjungoje (ES), tačiau A. Vučičius palaiko tvirtus ryšius su Rusija ir Kinija. Nuo pat atėjimo į valdžią prieš 13 metų jis buvo kaltinamas demokratinių laisvių varžymu.
