Serbijos Novi Sado mieste bus pagerbtos geležinkelio stoties griūties aukos

2024 metų lapkričio 1 dieną Serbijos Novi Sado traukinių stotyje įgriuvus betoninio lauko stogo daliai, žuvo 16 žmonių, įskaitant du vaikus.
Ši tragedija, dėl kurios kaltinama korupcija ir prasta priežiūra, sukėlė studentų protestų bangą ir privedė prie ministro pirmininko atsistatydinimo bei jo vyriausybės žlugimo. Demonstracijose dalyvauja šimtai tūkstančių žmonių.
Protestuotojai iš pradžių reikalavo skaidraus tyrimo, tačiau netrukus jų raginimai peraugo į reikalavimus surengti pirmalaikius rinkimus.
Protestuotojai taip pat kaltina Serbijos prezidentą Aleksandarą Vučičių slopinant demokratiją ir sudarant sąlygas klestėti organizuotam nusikalstamumui bei korupcijai. A. Vučičiaus šiuos kaltinimus atmeta.
Į Novi Sado miestą nuo penktadienio plūsta žmonės, atvykstantys automobiliais, dviračiais ar pėsčiomis. Studentai paragino šeštadienį surengti didžiausią minėjimo susibūrimą.
Be to, tūkstančiai žmonių iš Belgrado bei kitų Serbijos miestų surengė žygį į Novi Sadą.
Pernai nelaimę patyrusio miesto gyventojai gatvėse sutiko žygiuotojus, švilpdami švilpukus ir mojuodami vėliavomis.
