Serbijos prezidentas netiki, kad karas Ukrainoje artimiausiu metu pasibaigs

Visa tarptautinė bendruomenė, įskaitant Serbiją, norėtų kuo greičiau pamatyti šio karo pabaigą, per bendrą spaudos konferenciją su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu sakė A. Vučičius, kurį cituoja ukrainiečių leidinys „Evropeiska pravda“.
„Tačiau jei paklaustumėte manęs, kaip politikos veterano, pasakyčiau, kad nesu dėl to tikras. Labai bijau, kad mūsų laukia labai sunki žiema. Visų pirma ukrainiečiams“, – pažymėjo Serbijos prezidentas.
Visgi jis išreiškė viltį, kad šis karas kuo greičiau pasibaigs.
„Tačiau nematau, kaip tai galėtų įvykti“, – pridūrė A. Vučičius.
Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas (Frydrichas Mercas) neseniai pareiškė, kad Ukraina šiuo metu užima naują jėgos poziciją mūšio lauke, todėl Rusijai vertėtų pradėti derybas dėl fronto linijos įšaldymo.
Tuo metu Čekijos prezidentas Petras Pavelas mano, kad Ukraina ir jos partneriai turi vos du mėnesius taikos deryboms atnaujinti, antraip kils pavojus, kad Rusija eskaluos karą.
Naujausi komentarai