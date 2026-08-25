SGD kainos Azijoje šoktelėjo iki aukščiausio per pusketverių metų lygio

Japonijos meteorologijos agentūra įspėjo apie neįprastai karštas sąlygas visoje šalyje, dėl kurių didėja deginant dujas gaminamos elektros poreikis.
Rinka taip pat susiduria su dideliu neapibrėžtumu dėl krovinių gabenimo per Hormuzo sąsiaurį – vieną pagrindinių pasaulinės SGD prekybos maršrutų.
SGD tiekimas šiuo vandens keliu yra sutrikęs nuo liepos mėnesio, kai Iranas užpuolė Katarui priklausantį tanklaivį, o tai sukėlė susirūpinimą dėl Artimųjų Rytų tiekimo Azijos pirkėjams patikimumo, ypač atsižvelgiant į tai, kad JAV toliau stengiasi didinti ekonominį spaudimą Teheranui.
Šis sutrikimas yra ypač reikšmingas Japonijai ir Pietų Korėjai, kurios yra labai priklausomos nuo SGD importo, kad galėtų patenkinti savo energijos poreikius.
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