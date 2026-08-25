 SGD kainos Azijoje šoktelėjo iki aukščiausio per pusketverių metų lygio

SGD kainos Azijoje šoktelėjo iki aukščiausio per pusketverių metų lygio

2026-08-25 15:11
BNS inf.

Dėl aukštos oro temperatūros padidėjus elektros energijos paklausai, o tiekimo sutrikimams Artimuosiuose Rytuose apribojus kuro pasiūlą, suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) kainos Japonijos ir Pietų Korėjos rinkoje perkopė 23 JAV dolerių už metrinį milijoną britų šiluminių vienetų (MMBtu) kartelę, pasiekusios aukščiausią nuo 2023 metų sausio lygį, rašo portalas „Trading Economics“.

<span>SGD kainos Azijoje šoktelėjo iki aukščiausio per pusketverių metų lygio</span>
SGD kainos Azijoje šoktelėjo iki aukščiausio per pusketverių metų lygio / Scanpix nuotr.

Japonijos meteorologijos agentūra įspėjo apie neįprastai karštas sąlygas visoje šalyje, dėl kurių didėja deginant dujas gaminamos elektros poreikis.

Rinka taip pat susiduria su dideliu neapibrėžtumu dėl krovinių gabenimo per Hormuzo sąsiaurį – vieną pagrindinių pasaulinės SGD prekybos maršrutų.

SGD tiekimas šiuo vandens keliu yra sutrikęs nuo liepos mėnesio, kai Iranas užpuolė Katarui priklausantį tanklaivį, o tai sukėlė susirūpinimą dėl Artimųjų Rytų tiekimo Azijos pirkėjams patikimumo, ypač atsižvelgiant į tai, kad JAV toliau stengiasi didinti ekonominį spaudimą Teheranui.

Šis sutrikimas yra ypač reikšmingas Japonijai ir Pietų Korėjai, kurios yra labai priklausomos nuo SGD importo, kad galėtų patenkinti savo energijos poreikius.

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