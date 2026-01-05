Sheinbaum: Amerikos žemynas nepriklauso jokiai valstybei

Kalbėdamas apie savaitgalį vykusią JAV karinę operaciją prieš kairiųjų pažiūrų Nicolą Maduro, D. Trumpas pareiškė, kad tokiu būdu buvo atnaujinta Monroe doktrina – 1823 m. penktojo JAV prezidento Jameso Monroe paskelbta deklaracija, kad Lotynų Amerika yra uždara kitoms valstybėms, kurios anuomet reiškė Europą.
„Monroe doktrina yra labai svarbi, bet mes ją gerokai, tikrai gerokai, pakeitėme. Dabar ji vadinama Donroe dokumentu“, – spaudos konferencijoje pasakė D. Trumpas, šiai politikos nuostatai prilipdydamas savo vardą.
„Amerikos viešpatavimas Vakarų pusrutulyje niekada nebebus kvestionuojamas“, – pridūrė D. Trumpas.
„Amerika nepriklauso jokiai doktrinai ar valstybei. Amerikos žemynas priklauso kiekvienos jį sudarančios šalies tautoms“, – pirmadienį atsikirto C. Sheinbaum.
Šeštadienį ryte JAV karinės pajėgos Venesuelos sostinėje Karakase įvykdė specialiąją operaciją ir suėmė N. Maduro bei jo žmoną ir išskraidino juos į Niujorką, kur jie bus teisiami už narkotikų kontrabandą.
Nuo tada D. Trumpas taip pat pagrasino kitoms šio regiono kairiųjų vyriausybėms, įskaitant Kubą, Kolumbiją ir Meksiką, pastarąją konkrečiai įspėdamas imtis griežtesnių priemonių kovojant su narkotikų kontrabanda.
