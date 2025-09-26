 Siarhejaus Cichanouskio akibrokštas Niujorke: Sviatlanos veido išraiška pasako viską

2025-09-26 12:06 diena.lt inf.

Gudų opozicijos lyderės S. Cichanouskajos vyras Siarhejus netikėtai viešai išpeikė ją ir jos komandą.

Siarhejaus Cichanouskio akibrokštas Niujorke: Sviatlanos veido išraiška pasako viską / Vaizdo įrašo kadras

Nedidelis „šeimyninis barnis“ kilo susitikimo su gudų bendruomene metu. S. Cichanouskaja ketino palikti renginį, nes skubėjo į iš anksto sutartą interviu kanalui CNN. Tačiau jos vyras paprieštaravo, garsiai pareiškęs, kad svarbiau yra pasikalbėti ir nusifotografuoti su tautiečiais, o ne dalinti interviu žiniasklaidai.

„Na, dar jei būtų „Fox News“ – tai būtų kitas reikalas, o čia tik CNN“, – bandė juokauti gudų opozicijos lyderės vyras.

Čia pat jis pažėrė kritikos ir S. Cichanouskajos komandai ir vienam artimiausių jos bendražygių Franakui Večiorkai. „Jei ji dabar išeis – galime baigti renginį. Visa tai daro pilietis Franakas, kuriam reikia kuo daugiau interviu, kuo daugiau renginių. Aš šiek tiek nusivylęs tokiu komandos požiūriu į mūsų susitikimus su gudais“, – rėžė S. Cichanouskis.

S. Cichanouskaja į interviu taip ir nenuvyko.

Bevardis
Štai kokiu "demoktarus" priglaudžia Lietuva.
0
0
Algis
a Aš įtariu, kad Cichanouskis yra užverbuotas ruskių žvalgybos ir paleistas su spec. užduotimi sutelkti visus bieloruskius į 5-tą koloną.
0
0
