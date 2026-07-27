 Šiaurės Korėjos lyderio sesuo griežtai atmetė reikalavimą dėl branduolinio nusiginklavimo

Šiaurės Korėjos lyderio sesuo griežtai atmetė reikalavimą dėl branduolinio nusiginklavimo

2026-07-27 12:56
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Įtakinga Šiaurės Korėjos vadovo Kim Jong Uno sesuo griežtai užsipuolė Pietryčių Azijos valstybių organizaciją ASEAN, pareikalavusią, kad Korėjos pusiasalis būtų teritorija be branduolinio ginklo.

<span>Šiaurės Korėjos lyderio sesuo griežtai atmetė reikalavimą dėl branduolinio nusiginklavimo</span>
Šiaurės Korėjos lyderio sesuo griežtai atmetė reikalavimą dėl branduolinio nusiginklavimo / Scanpix nuotr.

Kim Yo Jong pirmadienį pareiškė „didelį nepasitenkinimą dėl akivaizdžiai priešiškos forumo pozicijos“, pranešė valstybinė naujienų agentūra KCNA.

ASEAN pritaria JAV skleidžiamoms kalboms apie „denuklearizaciją“ ir ignoruoja Šiaurės Korėjos konstituciją, teigė ji.

„Tai liudija strateginio mąstymo ir logikos trūkumą, taip pat kvailą ir neprotingą siekį  toliau laikytis „Korėjos pusiasalio denuklearizacijos“, kuri tiek sąvokos, tiek praktiniu požiūriu seniai prarado savo prasmę“, – pridūrė Kim Yo Jong.

ASEAN turi saugotis, kad „nebūtų išnaudojama kaip apmokamas JAV ruporas“, pabrėžė ji. Organizacija regioniniame forume praėjusią savaitę pareiškė „didelį susirūpinimą“ dėl Šiaurės Korėjos branduolinio ginklo programos ir paragino pradėti dialogą dėl Korėjos pusiasalio be branduolinio ginklo.

ASEAN priklauso Brunėjus, Indonezija, Kambodža, Laosas, Malaizija, Mianmaras, Filipinai, Singapūras, Tailandas, Rytų Timoras ir Vietnamas.

Kim Yo Jong laikoma viena artimiausių savo brolio sąjungininkių ir svarbiu Šiaurės Korėjos užsienio politikos veidu. Birželį ji pareiškė, kad Šiaurės Korėjos, kaip branduolinės valstybės, statusas yra „visiškai nediskutuotinas“.

Šiaurės Korėja, nepaisydama JT Saugumo Tarybos sankcijų, toliau plėtoja savo branduolinio ginklo ir raketų programą. 2023 m. šalis savo, kaip branduolinės valstybės, statusą įtvirtino konstitucijoje. 

Šiame straipsnyje:
Šiaurės Korėja
branduolinis ginklas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų