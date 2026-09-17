 Šiaurės Korėjos lyderio sesuo: tik idiotai tiki, kad atsisakysime branduolinių ginklų

Šiaurės Korėjos lyderio sesuo: tik idiotai tiki, kad atsisakysime branduolinių ginklų

2026-09-17 10:26
Lina Linkevičiūtė (ELTA)

Įtakingoji Šiaurės Korėjos lyderio Kim Jong Uno sesuo Kim Yo Jong ketvirtadienį pareiškė, kad šalies branduolinis statusas yra „absoliutus“, ir „idiotais“ pavadino tuos, kurie tikisi jos denuklearizacijos.

Pridėti kaip pageidaujamą šaltinį
<span>Šiaurės Korėjos lyderio sesuo: tik idiotai tiki, kad atsisakysime branduolinių ginklų</span>
Šiaurės Korėjos lyderio sesuo: tik idiotai tiki, kad atsisakysime branduolinių ginklų / Scanpix nuotr.

Šiaurės Korėja teisiškai įtvirtino savo, kaip branduolinį ginklą turinčios valstybės, statusą, o jos vadovybė paskelbė šalies branduolinį arsenalą nuolatiniu ir negrįžtamu.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas neseniai nurodė, kad Pchenjanas turi 57 „labai galingus“ branduolinius ginklus, o Seulas jų skaičiuoja 80–120.

„KLDR, kaip branduolinį ginklą turinčios valstybės, pozicija yra absoliuti, kurios niekuo negalima pakeisti“, – pareiškime, kurį išplatino oficialioji naujienų agentūra KCNA, tvirtino Kim Yo Jong.

Pchenjano branduolinis arsenalas „reikšmingai prisideda atgrasant nuo piktinančių tarptautinių piktadarių veiksmų“, teigė ji.

Kim Yo Jong pareiškimas pasirodė Vienoje vykstant Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) generalinei konferencijai, kurios metu, pasak jos, tikėtinos „pažįstamos kvailos kalbos“ apie pastangas denuklearizuoti Šiaurės Korėją.

„Jei jie mano, kad tai išties įmanoma, jie girdės tik žodį idiotai“, – pabrėžė ji.

„Kad ir kaip priešiškos jėgos tai neigtų retoriškai, realybė, kurioje KLDR branduolinė pozicija buvo visam laikui įtvirtinta fiziškai ir teisiškai, negali nė kiek pasikeisti“, – pridūrė ji.

Nuo 2019 m., kai antrasis Kim Jong Uno ir D. Trumpo viršūnių susitikimas žlugo dėl to, ką Pchenjanas gautų mainais už veiksmus denuklearizacijos link, Šiaurės Korėjos branduolinis arsenalas padidėjo.

Šiame straipsnyje:
Šiaurės Korėja
branduolinis arsenalas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų