Šiaurės Korėjos lyderis Naujųjų metų sveikinime gyrė „nenugalimą sąjungą“ su Rusija

Pasak Pietų Korėjos ir Vakarų žvalgybos agentūrų, Pchenjanas yra nusiuntęs tūkstančius karių paremti beveik ketverius metus besitęsiančios Rusijos invazijos į Ukrainą.
Pietų Korėjos skaičiavimais, mažiausiai 600 karių žuvo, o tūkstančiai buvo sužeisti.
Analitikai teigia, kad Šiaurės Korėja mainais iš Rusijos gauna finansinę pagalbą, karines technologijas, maisto ir energijos atsargas.
Kim Jong Unas pagyrė savo karius, kovojančius „svetimoje žemėje“, pasveikino juos už „didvyrišką“ šalies garbės gynimą ir nurodė jiems „būti drąsiems“, ketvirtadienį pranešė valstybinė Korėjos centrinė naujienų agentūra (KCNA).
„Kai visą šalį yra apėmusi šventinė Naujųjų metų sutikimo atmosfera, aš dar labiau pasiilgstu jūsų, kurie net ir šiuo metu drąsiai kovojate svetimos žemės mūšio laukuose“, – pareiškė Šiaurės Korėjos lyderis, kurį cituoja KCNA.
„Už jūsų nugaros stovi Pchenjanas ir Maskva“, – sakė Kim Jong Unas.
Šiaurės Korėjos lyderis pagyrė karius už „nenugalimos sąjungos“ su Rusija stiprinimą ir paragino juos kovoti „už brolišką Rusijos tautą“.
Kim Jong Unas užsiminė, kad šiais metais bus vykdoma daugiau užsienio operacijų ir pabrėžė „nuostabius žygdarbius, kuriuos jūs atliksite užsienio mūšio laukuose“.
Valstybinė žiniasklaida pranešė, kad Šiaurės Korėjos lyderis Naujuosius metus pažymėjo kalba Pchenjano Gegužės 1-osios stadione, kur jis taip pat stebėjo iškilmingą šventinį pasirodymą.
KCNA paskelbtose nuotraukose matyti, kad Kim Jong Uną lydėjo jo žmona Ri Sol Ju (Li Sol Džu) ir dukra Kim Ju Ae (Kim Džu Ae), kuri, manoma, yra jo tikėtina įpėdinė.
