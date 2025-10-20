 Siekdama pagreitinti naujų narių įstojimą, ES svarsto taisyklių pakeitimus

Siekdama pagreitinti naujų narių įstojimą, ES svarsto taisyklių pakeitimus

2025-10-20 12:32
Marius Jakštas (ELTA)

Europos Sąjunga (ES) svarsto galimybę keisti narystės taisykles, kad naujos šalys galėtų prisijungti prie bloko be visaverčių balsavimo teisių, praneša „Politico“.

Siekdama pagreitinti naujų narių įstojimą, ES svarsto taisyklių pakeitimus
Siekdama pagreitinti naujų narių įstojimą, ES svarsto taisyklių pakeitimus / Asociatyvi Pixabay nuotr.

Pasak trijų Europos diplomatų, pasiūlymas dar yra ankstyvoje stadijoje ir jam prireiks visų 27 valstybių narių pritarimo.

Ši iniciatyva tokioms šalims kandidatėms kaip Ukraina, Moldova ir Juodkalnija leistų naudotis daugeliu ES narystės privalumų, tačiau jos kol kas neturėtų veto teisės.

Diplomatai mano, kad šis žingsnis leistų naujoms šalims prisijungti lankstesnėmis sąlygomis, nereikalaujant ES pagrindinių sutarčių peržiūros, kurią kelių valstybių narių vyriausybės laiko neįmanoma.

Naujosios ES narės visavertes teises gautų tik ES reformavus savo vidaus sprendimų priėmimo procesą, kad atskiroms šalims būtų sunkiau naudotis veto teise blokuoti visam blokui įtaką darančias politikos priemones.

Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis neseniai pareiškė, kad iki metų pabaigos jo šalis bus pasirengusi pradėti derybas visose šešiose stojimui į ES reikalingose grupėse.

Šiame straipsnyje:
naujų narių priėmimas į es
taisyklių pakeitimai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų