Siekdama pagreitinti naujų narių įstojimą, ES svarsto taisyklių pakeitimus

Pasak trijų Europos diplomatų, pasiūlymas dar yra ankstyvoje stadijoje ir jam prireiks visų 27 valstybių narių pritarimo.
Ši iniciatyva tokioms šalims kandidatėms kaip Ukraina, Moldova ir Juodkalnija leistų naudotis daugeliu ES narystės privalumų, tačiau jos kol kas neturėtų veto teisės.
Diplomatai mano, kad šis žingsnis leistų naujoms šalims prisijungti lankstesnėmis sąlygomis, nereikalaujant ES pagrindinių sutarčių peržiūros, kurią kelių valstybių narių vyriausybės laiko neįmanoma.
Naujosios ES narės visavertes teises gautų tik ES reformavus savo vidaus sprendimų priėmimo procesą, kad atskiroms šalims būtų sunkiau naudotis veto teise blokuoti visam blokui įtaką darančias politikos priemones.
Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis neseniai pareiškė, kad iki metų pabaigos jo šalis bus pasirengusi pradėti derybas visose šešiose stojimui į ES reikalingose grupėse.
Naujausi komentarai