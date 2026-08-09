Sirija paskelbė apie susitarimą su Rusija

Tai pranešė valstybinė Sirijos naujienų agentūra SANA, remdamasi užsienio reikalų ministerijos informacija.
Anot naujienų agentūros, karinės bazės ir objektai Hmeimimo oro uoste bei Tartuso uoste bus pertvarkyti į „bendrus mokymų ir reabilitacijos centrus pagal naujus susitarimus, užtikrinančius abipusius interesus“.
Minėtos bazės yra vienintelės Rusijos oficialios karinės už buvusios Sovietų Sąjungos ribų. Jomis naudotasi per Sirijos pilietinį karą teikiant karinę paramą nušalintajam Sirijos lyderiui Basharui al Assadui.
Anot SANA, supratimo memorandume, kuris buvo pasirašytas po pusantrų metų derybų, „nustatytas ne ilgesnis kaip trijų mėnesių terminas procesui užbaigti“.
Dabar abiejų bazių civiliniai objektai bus perduoti Damasko kontrolei.
Rusija buvo pagrindinė B. al Assado sąjungininkė per 13 metų trukusį konfliktą Sirijoje ir tiekė jam gyvybiškai svarbią karinę paramą, kuri leido buvusio lyderio pajėgoms išsilaikyti valdžioje.
B. al Assado nušalinimas 2024-aisiais sudavė didelį smūgį Maskvos įtakai regione, tad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas stengiasi užmegzti santykius su naujosiomis islamistinėmis valdžios institucijomis Damaske ir užtikrinti, kad bazės išliks.
Kol vyko derybos, Hmeimimo ir Tartuso bazės toliau veikė.
Kaip skelbia SANA, bazėse sekmadienį apsilankęs Sirijos užsienio reikalų ministras Asadas al Shaibani „apžiūrėjo įrenginius ir objektus, numatytus istoriniame memorandume“.
Sirija yra išreiškusi norą bendradarbiauti su Rusija, o prezidentas Ahmedas al Sharaa nuo savo kadencijos pradžios du kartus vyko pas V. Putiną į Maskvą.
Tačiau Damaskas ne kartą pareikalavo, kad Rusija išduotų B. al Asadą, kuris po nuvertimo kartu su žmona gavo prieglobstį Maskvoje.
Šiais metais Kremlius išvedė savo pajėgas iš Kamišli oro uosto Sirijos šiaurės rytuose.
(be temos)