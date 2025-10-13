Sirijos kurdų lyderis: pasiektas pirmasis susitarimas dėl grupuočių integracijos į kariuomenę

M. Abdi, kuris vadovauja įtakingoms Sirijos demokratinėms pajėgoms (SDF), praėjusią savaitę Damaske susitiko su Sirijos laikinuoju prezidentu Ahmedu al Sharaa (Ahmedu Šaraa), taip pat su JAV pasiuntiniu Tomu Barracku (Tomu Baraku) ir JAV kariniu vadu Bradu Cooperiu (Bredu Kuperiu).
Nors kurdų pajėgos, kontroliuojančios dideles teritorijas naftos turtingoje Sirijos šiaurės rytinėje dalyje, kovo mėnesį pasirašė susitarimą su naująja Sirijos valdžia sujungti savo civilines ir karines institucijas, susitarimo sąlygos nebuvo įgyvendintos.
„Nauja tai, kad neseniai Damaske vykusiose mūsų derybose buvo išreikštas bendras ryžtas ir tvirta valia paspartinti susitarimo sąlygų įgyvendinimą“, – sekmadienį interviu AFP šiaurės rytų Hasakės mieste esančioje karinėje bazėje sakė M. Abdi.
„Svarbiausias dalykas – pasiektas preliminarus susitarimas dėl SDF ir (kurdų) vidaus saugumo pajėgų integravimo mechanizmo Gynybos ir Vidaus reikalų ministerijose“, – pridūrė jis.
Vašingtono remiamų SDF ir kurdų saugumo pajėgų sudėtyje, jų duomenimis, yra apie 100 tūkst. vyrų ir moterų.
SDF atliko svarbų vaidmenį kovoje su grupuote „Islamo valstybė“ (IS) Sirijoje, kur galiausiai džihadistų organizacija patyrė pralaimėjimą 2019 metais.
M. Abdi sakė, kad jo pajėgų karinės ir saugumo delegacijos šiuo metu yra Damaske, kur aptaria jų integracijos mechanizmą.
Nesutarimai
Gruodį nuvertus ilgametį lyderį Basharą al Assadą (Bašarą Asadą), A. al Sharaa paskelbė apie visų ginkluotų grupuočių išformavimą, kad jas perimtų valstybės institucijos.
M. Abdi paaiškino, kad „SDF bus pertvarkyta integruojant ją į Gynybos ministeriją“, kaip kelių junginių dalį.
Tačiau tam tikrų nesutarimų išlieka.
„Reikalaujame decentralizuotos sistemos Sirijoje (...), dėl jos nesusitarėme“, o abi pusės „vis dar diskutuoja ieškodami visiems priimtinos bendros formulės“, sakė M. Abdi.
Kurdų lyderis pabrėžė, kad jie „sutaria dėl Sirijos teritorinio vientisumo, nacionalinių simbolių vienybės, nepriklausomo politinių sprendimų priėmimo šalyje ir kovos su terorizmu“.
„Visi sutinkame, kad Sirija neturėtų grįžti į karo laikus ir kad joje turėtų būti stabilumas ir saugumas. Manau, kad šių veiksnių pakanka, kad pasiektume ilgalaikį susitarimą“, – teigė jis.
M. Abdi sakė, kad per vėliausią susitikimą su naujuoju prezidentu jis paragino „pakeisti arba papildyti esamą konstitucinę deklaraciją“, paskelbtą kovo mėnesį, kai kuriais punktais, ypač susijusiais su „kurdų tautos teisių užtikrinimu konstitucijoje“.
„Į šį klausimą buvo reaguota teigiamai, ir mes tikimės, kad tai įvyks netrukus“, – pridūrė jis.
M. Abdi taip pat padėkojo Jungtinėms Valstijoms ir Prancūzijai už tai, kad jos padėjo deryboms su Damasku.
Paklaustas apie pagrindinę Damasko rėmėją Turkiją, kuri visada buvo priešiškai nusiteikusi SDF atžvilgiu, M. Abdi sakė, kad „bet kokia derybų sėkmė neabejotinai priklausys nuo Turkijos vaidmens“, ir išreiškė viltį, kad ji atliks „palaikantį ir prisidedantį vaidmenį vykstančiame derybų procese“.
Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas (Redžepas Tajipas Erdohanas) trečiadienį paragino SDF laikytis duoto žodžio ir užbaigti integraciją su Sirija.
Paklaustas apie regiono iškastinio kuro atsargas, M. Abdi pažymėjo, kad jie „dar neaptarė naftos klausimo, tačiau jis tikrai bus aptartas per artimiausius susitikimus“.
„Nafta ir kiti požeminiai ištekliai Sirijos šiaurės rytuose turi priklausyti visiems Sirijos gyventojams, o pajamos ir įplaukos iš jų turi būti teisingai paskirstytos visoms Sirijos provincijoms“, – teigė jis.
