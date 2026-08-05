Šiukšlyne rastas milijoną laimėjęs loterijos bilietas

Naujienų agentūra ANSA, remdamasi vietos šiukšlių surinkimo tarnybos informacija, pranešė, kad moteris iš Italijos pietryčiuose esančio Bitonto miesto bilietą paliko parduotuvėje, kur jį įsigijo, nes jis buvo pažymėtas kaip „neapmokėtinas“.
Tačiau, kaip naujienų agentūrai ANSA paaiškino atliekų tvarkymo bendrovės SANB vadovas Roberto Nicola Toscano, taip atsitiko dėl to, kad laimėta suma – vienas milijonas eurų – buvo pernelyg didelė, kad ją būtų galima išmokėti tiesiai pardavimo vietoje.
Jis pasakojo, kad tik grįžus namo šeima suprato, kiek buvo vertas tas bilietas.
Tuo metu bilietais jau buvo atsidūręs šiukšlyne.
R. Toscano pasakojo, kad jo darbuotojai, atsekę iš loterijos punkto surinktų atliekų maršrutą, vėliau rūšiavimo centre valandų valandas rausėsi po šiukšliavežio turinį.
Maždaug 5.30 val. ryto vienas darbuotojas praplėštame šiukšlių maiše tarp daugybės sugadintų loterijos bilietų pagaliau rado bilietą – laimei, jis vis dar buvo nesugadintas.
„Šioje istorijoje yra kažkas nuostabaus“, – naujienų agentūrai ANSA sakė R. Toscano.
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