Skaudi netektis karališkoje šeimoje: mirė kunigaikštienė Katherine

Katherine, tapusi vyriausia gyva karališkosios šeimos nare po karalienės Elžbietos II mirties 2022 m., buvo žinoma dėl to, kad guosdavo Vimbldono finalininkes, ypač ašarojančią Janą Novotną 1993 m.
Ji atsisakė savo karališkojo titulavimo (HRH) ir mieliau prisistatė kaip ponia Kent, pasitraukė iš karališkojo gyvenimo ir daugiau nei dešimtmetį mokė muzikos pradinėje mokykloje Halyje.
Penktadienį rūmai paskelbė pareiškimą: „Su giliu sielvartu Bekingemo rūmai praneša apie Jos Karališkosios Didenybės Kento kunigaikštienės mirtį. Jos Karališkoji Didenybė ramiai mirė praėjusią naktį Kensingtono rūmuose, apsupta savo šeimos.
Karalius ir Karalienė bei visi karališkosios šeimos nariai prisideda prie Kento kunigaikščio, jo vaikų ir anūkų gedint dėl netekties ir su meile prisimindami kunigaikštienės visą gyvenimą trukusį atsidavimą visoms organizacijoms, su kuriomis ji buvo susijusi, jos aistrą muzikai ir empatiją jauniems žmonėms.“
Siekdama išreikšti pagarbą, iškart po kunigaikštienės mirties paskelbimo, Jungtinės Karalystės vėliava ant Bekingemo rūmų buvo nuleista iki pusės stiebo. Oficialus įrėmintas pranešimas bus pakabintas ant rūmų tvoros.
Artimiausiomis dienomis bus prieinama internetinė užuojautos knyga, o apie laidotuvių detales bus pranešta vėliau.
Katherine 1961 m. ištekėjo už princo Edvardo, Kento kunigaikščio, kuris yra velionės karalienės Elžbietos II pusbrolis, per didelę ceremoniją Jorko katedroje.
Pora turi tris vaikus: Jurgį, Sent Andruso grafą, ledi Heleną Vindsor ir lordą Nikolą Vindsorą.
Kunigaikštienė patyrė širdgėlą, kai 1975 m. būdama nėščia susirgo raudonuke ir buvo priversta nutraukti nėštumą. Po dvejų metų ji ištvėrė dar vieną nelaimę – pagimdė negyvą sūnų Patriką.
Daugelį metų ji gyveno atskirai nuo Kento kunigaikščio, tačiau pora neišsiskyrė. Teigiama, kad jie tapo artimesni nei bet kada, kai Eduardas 2013 m. patyrė insultą, dėl ko jo žmona grįžo gyventi į jų namus Kensingtono rūmuose.
Jos pasirodymai Vimbldone, kur ji įteikdavo nugalėtojų trofėjus, tapo įprasta vasaros sporto kalendoriaus dalimi.
1993 m. ji pamiršo karališkąsias formalumas ir protokolą, apkabindama ašarojančią vicečempionę Janą Novotną, kai ši pralaimėjo moterų vienetų finalą Stefanei Graf.
Tačiau jos santykiai su Vimbldono administracija vėliau pašlijo, kai jai nebuvo leista įsivesti nužudyto direktoriaus Filipo Lorenso jauno sūnaus į karališkąją ložę turnyro metu.
Naujausi komentarai