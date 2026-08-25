Skelbiama, kad Maskvoje nusileido JAV karinis lėktuvas

Skrydžių stebėjimo platformos „Flightradar“ duomenimis, rugpjūčio 25-osios rytą karinis transportinis lėktuvas „Boeing C-17 Globemaster III“, kurio skrydžio numeris RCH4555, pakilo iš Rygos ir nusileido Vnukovo oro uoste.
Į Rygą lėktuvas atskrido iš JAV Kamp Springso miesto, kuriame yra Andrewso karinių oro pajėgų bazė. Joje laikomas ir JAV prezidento lėktuvas „Air Force One“.
Paaiškinama, kad lėktuvai C-17 naudojami diplomatiniams ir vyriausybiniams skrydžiams. Pranešama, kad tai pirmas toks lėktuvas, atskridęs į Maskvą nuo 2017 m.
Taip pat skelbiama, kad paskutinį kartą specialusis lėktuvas iš JAV į Rusiją atskrido prieš pusantrų metų, kai šalys tarpusavyje apsikeitė kaliniais Marcu Hilliardu Fogeliu ir Aleksandru Vinniku.
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