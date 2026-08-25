 Skelbiama, kad Maskvoje nusileido JAV karinis lėktuvas

Skelbiama, kad Maskvoje nusileido JAV karinis lėktuvas

2026-08-25 13:17
Marius Jakštas (ELTA)

Maskvos Vnukovo tarptautiniame oro uoste užfiksuotas JAV karinių oro pajėgų lėktuvo nusileidimas, remdamasi Rusijos žiniasklaida ir „Telegram“ kanalais rašo Ukrainos naujienų agentūra UNN.

<span>Skelbiama, kad Maskvoje nusileido JAV karinis lėktuvas</span>
Skelbiama, kad Maskvoje nusileido JAV karinis lėktuvas / Asociatyvi Scanpix nuotr.

Skrydžių stebėjimo platformos „Flightradar“ duomenimis, rugpjūčio 25-osios rytą karinis transportinis lėktuvas „Boeing C-17 Globemaster III“, kurio skrydžio numeris RCH4555, pakilo iš Rygos ir nusileido Vnukovo oro uoste.

Į Rygą lėktuvas atskrido iš JAV Kamp Springso miesto, kuriame yra Andrewso karinių oro pajėgų bazė. Joje laikomas ir JAV prezidento lėktuvas „Air Force One“.

Paaiškinama, kad lėktuvai C-17  naudojami diplomatiniams ir vyriausybiniams skrydžiams. Pranešama, kad tai pirmas toks lėktuvas, atskridęs į Maskvą nuo 2017 m.

Taip pat skelbiama, kad paskutinį kartą specialusis lėktuvas iš JAV į Rusiją atskrido prieš pusantrų metų, kai šalys tarpusavyje apsikeitė kaliniais Marcu Hilliardu Fogeliu ir Aleksandru Vinniku.

Šiame straipsnyje:
JAV
Rusija

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
senis
trampas atskraidino putinui dovanu.
0
0
Visi komentarai (1)

Daugiau naujienų