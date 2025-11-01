Skleidžia paneigtą teoriją, esą autizmas susijęs su apipjaustymu

Ekspertai išjuokė
Ekspertai netruko išjuokti šį teiginį, tvirtindami, kad pagrindiniame šios teorijos šalininkų cituojamame tyrime yra daug klaidų ir tai yra dar vienas R. F. Kennedy polinkio į pseudomokslą pavyzdys.
„Nevartokite „Tylenol“ nėštumo metu ir, kūdikiui gimus, neduokite jam „Tylenol“, – per kabineto posėdį sakė D. Trumpas.
„Du tyrimai rodo, kad vaikams, kuriems anksti atliekama apipjaustymo operacija, autizmo rizika yra dvigubai didesnė, – įsiterpė R. F. Kennedy ir pridūrė: – Labai tikėtina, kad dėl jiems skiriamo „Tylenol“.
Tyrimai nerodo ryšio
Bostono universiteto profesorė ir autizmo ekspertė Helen Tager-Flusberg pabrėžė, kad nė vienas tyrimas neparodė, kad kūdikiams skiriamas „Tylenol“ būtų susijęs su didesne autizmo rizika.
Nėščioms moterims medicinos asociacijos taip pat pataria saikingai vartoti skausmo malšinamuosius vaistus, įskaitant acetaminofeną – veikliąją „Tylenol“ medžiagą, kai to reikia, o ne pakentėti, kaip pataria D. Trumpas.
Nepaisant to, kad keli tyrimai parodė galimą autizmo ryšį su acetaminofenu nėštumo metu, priežastinis ryšys niekada nebuvo įrodytas. Griežčiausia iki šiol atlikta analizė, paskelbta praėjusiais metais žurnale JAMA, kai kontrolinė grupė buvo broliai ir seserys, jokio ryšio nenustatė.
Naujesnė šios srities tyrimų apžvalga neatskleidė apipjaustymo ir kokio nors neigiamo psichologinio poveikio ryšio.
Straipsnyje gausu klaidų
Kaip teigė Pensilvanijos universiteto Perelmano medicinos mokyklos psichiatras Davidas Mandellis, kalbant apie apipjaustymo teoriją, plačiausiai cituojamame Danijos mokslininkų 2015 m. paskelbtame straipsnyje gausu klaidų, į kurias tuo metu dėmesį atkreipė kiti mokslininkai.
Pasak psichiatro, atliekant tyrimą remtasi maža musulmonų berniukų, apipjaustytų ligoninėse, o ne namuose, kaip dažniausiai įprasta šioje kultūroje, imtimi. Šie vaikai buvo ligoninėje, todėl, D. Mandello teigimu, tikėtina, kad jie buvo kitaip mediciniškai pažeisti, o tai galėtų paaiškinti didesnį neurologinės raidos sutrikimų skaičių.
„Naujesnė šios srities tyrimų apžvalga neatskleidė apipjaustymo ir kokio nors neigiamo psichologinio poveikio ryšio“, – pridūrė jis.
R. F. Kennedy – buvęs aplinkosaugos aktyvistas ir teisininkas, dešimtmečius skleidęs klaidingą informaciją apie vakcinas, D. Trumpo paskirtas sveikatos apsaugos sekretoriumi, – autizmo priežasčių atskleidimą iškėlė kaip savo pagrindinį tikslą, sumažino tyrimų kitose srityse finansavimą. Jis pasamdė vakcinų sąmokslo teoretiką Davidą Geierį, anksčiau baustą už medicinos praktiką be licencijos ir nepatvirtintų vaistų bandymus su autizmo spektro sutrikimą turinčiais vaikais, kad šis ištirtų tariamą vakcinų ir autizmo ryšį, paneigtą per dešimtis anksčiau atliktų tyrimų.
