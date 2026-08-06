Slėpdamiesi nuo karščio britai miega virtuvėse, neina į darbą

Labdaros organizacija teigė, kad milijonai žmonių Jungtinėje Karalystėje „įkalinti namuose, kurių negali atvėsinti“, o beveik pusė apklaustųjų (44 proc.) mano neturintys paprasčiausių priemonių užkirsti kelią būstų įkaitimui.
Organizacija ragina vyriausybę imtis veiksmų dėl „dabar ištisus metus trunkančios krizės“ – nepakeliamos kaitros vasarą ir milžiniškų energijos sąskaitų žiemą.
Tarp priemonių, kurių ėmėsi su karščiu kovojantys žmonės, buvo miegojimas neįprastose vietose – virtuvėje, sode ar balkone, nedarbingumo dienų, neapmokamų atostogų dienų ėmimas arba metinių atostogų eikvojimas, taip pat viešbučių nuoma.
Dar keturi milijonai žmonių teigė turėję imtis laikinų sprendimų: ant langų klijuoti foliją, kartoną ar tvirtinti drėgnas paklodes.
Tyrimas parodė, kad prastai suprojektuoti būstai, tampantys „šiltnamiais“, o didelė vėsinimo įrangos, tokios kaip oro kondicionieriai, kaina verčia žmones jaustis bejėgiais prieš karštį.
Apklausos duomenimis, pusė (51 proc.) nuomininkų – tiek nuomojančių būstą privačiai, tiek gyvenančių socialiniuose būstuose – mano neturintys paprasčiausių priemonių užkirsti kelią savo namų įkaitimui. Tarp būstų savininkų taip manančių buvo 40 procentų.
Tyrimas taip pat parodė, kad 90 tūkst. centralizuotų šilumos tinklų vartotojų net vasarą negalėjo išjungti centrinio šildymo.
„Per dideliam žmonių skaičius vasaros kaitra reiškia ne mėgavimąsi saule, o įkalinimą tvankiame būste, kuriame jie negali kontroliuoti temperatūros“, – teigė organizacijos „Citizens Advice“ vadovė Clare Moriarty.
„Dabar susiduriame su ištisus metus trunkančia krize, kai prastai suprojektuoti būstai vasarą tampa milžiniškais šiltnamiais, o žiemą – šaldytuvais. Vyriausybė turi svarbią galimybę padėti išspręsti šią problemą įgyvendindama Šiltų namų planą. Investuodami į geresnę izoliaciją, vėdinimą ir šilumos tinklų atnaujinimą galime užtikrinti, kad žmonių namai žiemą būtų šiltesni, o vasarą – saugesni ir vėsesni“, – pridūrė ji.
Vyriausybės atstovas spaudai tikino, kad veiksmų jau imtasi.
„Keičiame taisykles, kad pirmą kartą žmonės galėtų gauti subsidijas šilumos siurbliams oras–oras, kurie gali ne tik šildyti, bet ir vėsinti namus. Jau ėmėmės veiksmų, kad sustiprintume apsaugą su pavojingu būstų įkaitimu susiduriantiems nuomininkams ir užtikrintume, jog nauji gyvenamieji pastatai būtų projektuojami taip, kad būtų sumažintas nepageidaujamas karštis dėl saulės“, – pasakojo jis.
Bendrovė „Yonder“ liepos 1–2 dienomis apklausė 2 105 Jungtinės Karalystės suaugusiuosius.
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