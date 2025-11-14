Slovakai šaiposi iš greičio šaligatviuose apribojimų

Sutartas 6 km per val. limitas išprovokavo kritiką ir memų bangą internete.
Tiems, kas naudojasi šaligatviais ir viršija leistiną greitį, gresia bauda iki 100 eurų, bet dar neaišku, kaip policija įgyvendins įstatymą, kai jis sausio 1-ąją įsigalios.
Organizacijos „Cyklokoalicia“, kuri propaguoja vaikščiojimą ir važinėjimą dviračiais, prezidentas Danas Kollaras (Danas Kolaras) naująjį įstatymą pavadino nesąmone ir sakė, kad pakeitimų niekaip negalima pateisinti.
„(Judant) tokiu mažu greičiu sunku išlaikyti pusiausvyrą ir net trejų–ketverių metų vaikai (važinėjantys dviračiais) paprastai jį viršija“, – sakė jis naujienų agentūrai AFP.
D. Kollaro teigimu, įstatymu sukuriama situacija, „kai vaikai įstatymą pažeidinės kiekvieną dieną, o mes juos išmokysime, kad tai nieko tokio“.
Kita, „Susirūpinusių motinų“, organizacija taip pat paprašė prezidento nepasirašyti įstatymo.
Pernai per avarijas žuvo 67 pėstieji ir 22 dviratininkai bei paspirtukininkai, rodo policijos duomenys. Tačiau policija atskirai neskelbia, kiek šių avarijų įvyko ant šaligatvių.
2023 metais į valdžią atėjus nacionalistų ministrui pirmininkui Robertui Fico (Robertui Ficui), jo vyriausybė priėmė virtinę įstatymų pataisų, įskaitant konstitucijos ir baudžiamojo kodekso pakeitimus suvaržant teises. Dėl to Slovakijoje vykdavo protestai.
