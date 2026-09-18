Slovakijos premjeras: šalis neturėtų kariauti dėl „kažkokio“ 5-ojo NATO straipsnio

Apie tai skelbia portalas „Ukrainska Pravda“, nurodydamas, kad tokius komentarus R. Fico išsakė kalbėdamas studentams ir ligoninės personalui Prešove.
R. Fico nė karto nepaminėjo Rusijos kaip valstybės agresorės ar karinės grėsmės Europai. Vietoje to jis apkaltino Europos lyderius naudojant „karo kurstymo retoriką“ ir teigė nežinantis, nuo ko NATO turėtų gintis.
„Panašu, (...) kad kartais atsiranda tendencija nesugebėjimą spręsti tokias problemas, kaip nelegali migracija, konkurencingumas ir aukštos energijos kainos, pakeisti šiomis karą kurstančiomis kalbomis: eikime, kovokime. Dėl Dievo meilės, su kuo mes norime kovoti? Su kuo?“, – sakė R. Fico.
Jis taip pat išreiškė nenorą vykdyti įsipareigojimų pagal Šiaurės Atlanto sutarties 5-ąjį straipsnį, kuriame numatytas kolektyvinis karinis NATO atsakas į vienos iš narių užpuolimą.
„Ar galite įsivaizduoti, (...) kad būtų pritaikytas NATO sutarties 5-asis straipsnis? Ar kas nors gali tai įsivaizduoti? Ar kas nors įsivaizduoja, kad jam pasakys: paruoškite 5 tūkst. karių arba 10 tūkst. karių, ir jie kažkur išvyks kariauti? O mes net nežinosime, su kuo, kodėl ar dėl ko kovojame“, – kalbėjo jis.
„Nenoriu, kad Slovakija dalyvautų kokiame nors kariniame konflikte dėl kažkokio 5-ojo straipsnio. Kaip ministras pirmininkas padarysiu viską, kad Slovakija niekada nebūtų įtraukta į jokį karinį konfliktą“, – pareiškė R. Fico.
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