Slovakijos premjero komentarai apie NATO ir Rusijos karą papiktino Čekiją

R. Fico praėjusią savaitę suabejojo NATO solidarumu, taip papiktindamas Čekijos prezidentą Petrą Pavelą.
Europos lyderiai vis labiau nerimauja dėl visame žemyne vykdomų šešėlinių operacijų, kurias jie priskiria Rusijai, tęsiančiai invaziją į Ukrainą nuo 2022 metų vasario.
Šeštadienį socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbtame vaizdo įraše R. Fico – dabar vienintelis kurios nors Europos Sąjungos (ES) šalies lyderis, palaikantis glaudžius ryšius su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu – užsiminė, esą Vakarai siekia NATO ir Rusijos konflikto.
„Strategijos sunaikinti Rusiją per karą Ukrainoje nesėkmė verčia daugelį Vakarų politikų patikėti, kad jei to nepavyksta pasiekti per Ukrainos kariuomenę ir visapusišką jos paramą, reikia padaryti viską, kad kiltų konfliktas tarp NATO ir Rusijos“, – kalbėjo jis.
Praėjusį ketvirtadienį jis taip pat pareiškė nenorintis, kad „Slovakija būtų įtraukta į ginkluotą konfliktą dėl NATO sutarties 5-ojo straipsnio“.
5-asis straipsnis numato privalomą NATO šalių karinę pagalbą, kai užpuolama kita sąjungininkė.
Buvęs NATO generolas P. Pavelas, 2015–2018 metais vadovavęs Aljanso Kariniam komitetui, sureagavo piktai.
„Tai visiškai reikšmingas pareiškimas, į kurį turėtume žiūrėti rimtai ir kuriuo tikrai neturėtume sekti kaip pavyzdžiu“, – sekmadienį pareiškė P. Pavelas.
„Jei kas nors sako (tai), jie nesupranta žodžio solidarumas. Ir aš tvirtai tikiu, kad Čekija nepasuks šiuo keliu“, – pridūrė Čekijos vadovas.
Slovakijoje gimęs Čekijos ministras pirmininkas Andrejus Babišas į šį ginčą kol kas neįsitraukė. Milijardierius čekų lyderis yra R. Fico sąjungininkas.
Tiek A. Babišo, tiek R. Fico vyriausybės, abi nusiteikusios nacionalistiškai, atsisakė teikti tiesioginę karinę pagalbą Ukrainai, tvirtindamos, kad taip jos skatina taiką.
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