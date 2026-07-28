 Smuko JAV technologijų milžinių akcijos

Smuko JAV technologijų milžinių akcijos

2026-07-28 10:50
Marius Jakštas (ELTA)

Po pranešimų apie technologinį proveržį Kinijoje, kuris galėtų paspartinti šalies kompiuterinių lustų pramonės augimą, pirmadienį Volstrite smuko kelių didžiausių JAV puslaidininkių gamintojų akcijų kainos.

<span>Smuko JAV technologijų milžinių akcijos</span>
Smuko JAV technologijų milžinių akcijos / Asociatyvi Scanpix nuotr.

JAV technologijų milžinės AMD akcijos smuktelėjo net aštuoniais procentais, „Nvidia“ – beveik penkiais procentais, „Micron“ – penkiais procentais, o „Intel“ – 3,7 proc.

Interneto svetainės „The Information“ duomenimis, Kinijos įmonė „Shanghai Yuliangsheng“ gamina giliosios ultravioletinės spinduliuotės (DUV) litografijos įrenginius.

Šiame procese ultravioletinė šviesa naudojama ant silicio graviruoti mikroskopiniams grandynams.

Naujienų agentūrai AFP kreipusis į „Yuliangsheng“ su prašymu pakomentuoti situaciją, bendrovė iš karto neatsakė. Į tokį pat prašymą neatsakė ir dvi su šia grupe susijusios įmonės „SiCarrier“ ir „Huawei“.

DUV įrenginių gamyba leistų Kinijai atsikratyti priklausomybės nuo Nyderlandų puslaidininkių milžinės ASML, kuriai taikomi eksporto apribojimai už Europos Sąjungos (ES) ribų.

Taip Kinijos mikroschemų pramonė galėtų paspartinti procesorių kūrimą ir gamybą, sumažindama atotrūkį nuo pažangiausių JAV bendrovių, kurios šiuo metu laikomoms pranašesnėmis.

Ši pažanga savo ruožtu sudarytų sąlygas Kinijos pirmaujančioms dirbtinio intelekto (DI) bendrovėms dar šiek tiek sumažinti atotrūkį tarp jų modelių ir pažangiausių amerikiečių DI modelių.

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