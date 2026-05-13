Soc. tinkluose – nauja Trumpo tirada: neapsiėjo be sąmokslo teorijų

Naujausia įrašų lavina platformoje „Truth Social“ pasirodė tuo metu, kai 79-erių respublikono sveikatos būklė sulaukia vis didesnio visuomenės dėmesio.
Nors D. Trumpui tenka kapstytis iš ekonomiką žalojančios aklavietės, kurioje atsidūrė karas su Iranu, o antradienį jis vyko į viršūnių susitikimą Kinijoje, naktinių jo žinučių srautas buvo skirtas kitokioms temoms.
Pirmadienį apie vidurnaktį D. Trumpas vos per tris valandas paskelbė daugiau nei 50 įrašų, beveik išimtinai dalindamasis vaizdo įrašais ir ekrano kopijomis iš savo rėmėjų paskyrų, taip pat dirbtinio intelekto sukurtais memais.
Dviejuose įrašuose buvęs demokratų prezidentas Barackas Obama buvo pavadintas „išdaviku“ ir „DEMONIŠKA JĖGA“. Kituose buvo raginama B. Obamą ir kitus D. Trumpo kritikus suimti.
Viename iš perskelbtų įrašų buvęs FTB direktorius Jamesas Comey‘is buvo apkaltintas tuo, kad, tirdamas tai, kad buvusi valstybės sekretorė Hillary Clinton naudojosi privačiu elektroninio pašto serveriu, nepatikrino šio incidento sąsajų su B. Obama.
Antradienį duodant interviu transliuotojui CNN J. Comey‘io buvo paklausta, ar D. Trumpas pakeitė savo poziciją, palyginti su jų susitikimais pirmosios jo kadencijos metu.
„Man jis neatrodo sveikas – ir suprantu, kad tai skamba kaip politinis išpuolis. Atrodo, kad su tuo žmogumi kažkas ne taip“, – transliuotojui CNN atsakė J. Comey‘is, pridurdamas, kad „vidury nakties skelbiami maniakiški“ įrašai jam atrodo „beprotiškai“.
„Atrodai kuoktelėjęs, bičiuli“, – pridūrė J. Comey‘is.
Keliuose D. Trumpo įrašuose buvo raginama pradėti baudžiamąjį persekiojimą, už kurį būtų atsakingas Toddas Blanche‘as – buvęs D. Trumpo gynėjas baudžiamosiose bylose, šiuo metu paskirtas laikinai eiti JAV generalinio prokuroro pareigas ir, kaip pranešama, siekiantis paspartinti D. Trumpo kritikų atžvilgiu atliekamų tyrimų eigą.
Daugelyje įrašų buvo kartojamas melagingas D. Trumpo teiginys, kad 2020 m. rinkimai iš jo buvo „pavogti“, įskaitant išgalvotus teiginius, kad balsavimo aparatų gamintojai jo naudai atiduotus balsus perrašė demokratui Joe Bidenui, kuris rinkimus ir laimėjo.
„CŽA žinojo, ką sugeba šie aparatai, bet nuslėpė tai, kad galėtų kontroliuoti rinkimų rezultatus“, – teigiama viename jo paskyroje paskelbtame įraše.
Jis taip pat pasidalijo mažiausiai dviem originaliomis žinutėmis, pasirašytomis „Prezidentas DJT“, vienoje iš jų mįslingai teigdamas, kad JAV „ketina kalbėtis“ su Kuba, kitoje, ilgesnėje nei 400 žodžių, stodamas ginti savo pradėtą ir daug kainuosiantį Lincolno memorialo veidrodinio baseino atnaujinimo projektą.
Neseniai leidinio „Washington Post“, transliuotojo „ABC News“ ir bendrovės „Ipsos“ atliktoje apklausoje 59 procentai respondentų teigė manantys, kad D. Trumpui trūksta protinių gebėjimų vadovauti šaliai, o 55 procentai nurodė, kad jis yra prastos fizinės būklės.
Pats D. Trumpas – vyriausias kada nors išrinktas prezidentas – tvirtina esąs puikios formos. „Jaučiuosi taip pat, kaip ir prieš 50 metų. Neįtikėtina“, – pirmadienį pareiškė jis.
Baltieji rūmai pirmadienį pranešė, kad gegužės 26 d. prezidentą apžiūrės netoli Vašingtono įsikūrusio Waterio Reedo nacionalinio karinio medicinos centro medicinos ir stomatologijos specialistai.
Tai bus jo trečiasis apsilankymas šioje įstaigoje per pusantrų metų nuo grįžimo į Baltuosius rūmus.
