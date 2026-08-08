Sofija iškvietė Ukrainos ambasadorių dėl nukritusio drono, Ukraina neigia, jog taikėsi į Bulgariją

Pasak ministrės padėjėjų, susitikimas įvyks pirmadienį.
Bulgarijos gynybos ministerija kiek anksčiau pranešė, kad netoli dujotiekio ir arti sienos su Rumunija nukritęs dronas su sprogmenimis yra Ukrainos kariuomenės „plačiai naudojamo“ tipo.
„Šiuo metu niekas neleidžia manyti, kad tai buvo tyčinis incidentas“, – pažymėjo ministerija savo pranešime, paskelbtame po preliminarios rastų drono nuolaužų analizės.
Tuo metu Ukraina po drono sprogimo netoli dujotiekio paneigė, jog taikėsi į Bulgariją.
Kyjivas pareiškė, jog „glaudžiai bendradarbiauja su Bulgarijos puse, siekdamas išsiaiškinti“ šio incidento aplinkybes.
„Galime tvirtai teigti, kad Ukrainos ginkluotosios pajėgos nebuvo tyčia nukreipusios jokių ginklų į Bulgariją“, – sakė Ukrainos užsienio reikalų ministerijos atstovas Heorhijus Tychas ir pridūrė, jog šis incidentas įvyko dėl Rusijos invazijos.
Bulgarijos ministras pirmininkas Rumenas Radevas anksčiau šeštadienį pranešė, kad į Bulgariją įskridęs dronas sprogo netoli Rumunijos sienos ir Transbalkanų dujotiekio, jungiančio Turkiją ir Ukrainą.
R. Radevas tuomet konkrečiai nenurodė, iš kur atskrido dronas, sakė, kad žmonės nenukentėjo, bet tvirtino, kad drono gabentas sprogmenų kiekis buvo reikšmingas.
„Dronas sprogo visai šalia Kardamo sienos perėjos su Rumunija“, netoli Juodosios jūros šalies šiaurės rytuose, sakė jis.
Pasak premjero, ta vieta taip pat yra už „1 tūkst. metrų nuo Transbalkanų dujotiekio kompresorių stoties“, maždaug už 200 metrų nuo Rumunijoje esančios kompresorių stoties ir maždaug už 100 metrų nuo valstybinės sienos.
Pasak ministro pirmininko, dronas sprogo iškart po 5 val. vietos (ir Lietuvos) laiku. Jis nebuvo aptiktas ar identifikuotas skrendantis Rumunijos ar Bulgarijos oro erdve.
„Nukentėjusiųjų ar žalos pastatams nėra. Teritorija aptverta. Toliau stebime situaciją“, – socialiniuose tinkluose vyriausybės paskelbtame vaizdo įraše nurodė R. Radevas.
Drono garsą užfiksavo Rumunijos pasienio policija, o vėliau Bulgarijos pasienio policijos patruliai pastebėjo garsų sprogimą ir juodus dūmus, po neeilinio saugumo tarybos posėdžio sakė R. Radevas.
„Viena aišku: dronas gabeno reikšmingą kiekį sprogmenų, nes buvo girdimas iš toli ir nulėmė tokius juodus dūmus“, – sakė jis.
„(Dronas) nukrito saulėgrąžų lauke ir tikiuosi, kad netrukus sužinosime, kokio jis tipo“, – tuomet sakė R. Radevas ir pridūrė, kad tai buvo ne mėgėjiškas, o „didesnis dronas“.
Jis taip pat pareiškė, kad po šio incidento Bulgarija sustiprino stebėjimą ir ketina vėl dislokuoti karius prie sienų, kad galėtų aptikti dronus bei taikyti kovos su dronais priemones.
Pastaraisiais mėnesiais incidentų, susijusių su dronais, vis dažniau pasitaiko rytinėse Europos šalyse, kurios yra NATO narės ir remia Ukrainą jos konflikte su Rusija.
Rumunija, kuri nuo plataus masto Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios 2022 metais dažnai patiria dronų įsibrovimus, liepos pabaigoje nurodė išvykti iš šalies vienam Rusijos ambasados darbuotojui.
Bulgarija, Rumunija ir Turkija yra prie Juodosios jūros, kuri tapo Ukrainos ir Rusijos tarpusavio kovos dronais arena.
Bulgarija birželį sustabdė karinę pagalbą Ukrainai, o R. Radevas pareiškė, kad jo šalis nepriklauso ginklus tiekiančiai Kyjivo sąjungininkų koalicijai ir pirmenybę teikia diplomatinėms pastangoms užbaigti karą.
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