S&P sumažino Prancūzijos kredito reitingą iki A+

„Nepaisant 2026 metų biudžeto projekto pateikimo parlamentui, neapibrėžtumas dėl Prancūzijos valdžios sektoriaus finansų išlieka didelis“, – teigiama S&P pranešime.
Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas bando prastumti didelius išlaidų karpymus per susiskaldžiusį parlamentą, kuriame jo centristinė partija ir jos sąjungininkai neturi daugumos.
Jo naujasis ministras pirmininkas Sebastienas Lecornu (Sebastjenas Lekorniu), siekdamas išvengti nušalinimo balsuojant dėl nepasitikėjimo, praėjusią savaitę atsisakė plačiai ginčijamos pensijų reformos, pagal kurią oficialus pensinis amžius būtų pakeltas nuo 62 metų iki 64 metų.
„Nors, mūsų nuomone, 2025-aisiais valdžios sektoriaus biudžeto 5,4 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP) deficito tikslas bus pasiektas, tikėtina, kad be reikšmingų papildomų deficito mažinimo priemonių jo konsolidavimas per mūsų prognozuojamą laikotarpį bus lėtesnis nei manyta anksčiau“, – teigė S&P.
Savo ruožtu Prancūzijos finansų ministerija pažymėjo, kad vyriausybės parengtu 2026 metų biudžeto projektu, „siekiama paspartinti viešojo sektoriaus deficito mažinimą iki 4,7 proc. BVP, tuo pačiu išlaikant augimą“.
„Tai yra svarbus žingsnis, kuris leis mums įvykdyti Prancūzijos įsipareigojimą iki 2029-ųjų sumažinti viešojo sektoriaus deficitą iki mažiau nei 3 proc. BVP“, – pridūrė ministerija.
