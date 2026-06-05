„SpaceX“ IPO: raketos, nuostoliai DI srityje ir Elono Musko kontrolė

O tai yra rizikingas žingsnis, susijęs su ribotomis balsavimo teisėmis, apribotomis galimybėmis kreiptis į teismą ir verslu, kuris šiuo metu kasmet patiria milijardinius nuostolius.
Stebuklingas prisilietimas
E. Musko žinomumas ir jo pasiekimai paverčiant „Tesla“ ir „SpaceX“ pasaulinėmis milžinėmis, pelnė jam reputaciją žmogaus, kuris mato, kuria linkme juda technologijos, ir iš to kuria pasaulinio lygio verslą.
„SpaceX“ skaičiuojama rinkos vertė – beveik 1,8 trilijono JAV dolerių – grindžiama idėja, kad jis ir toliau sieks savo tikslo – pastatyti duomenų centrus kosmose ir nuskraidinti žmones į Marsą.
Tačiau niekas iš esmės šiandienos verslo veikloje neatitinka tos vertės, nes įmonė sparčiai auga, bet patiria nuostolių. 2025 metais bendrovės pajamos siekė 18,7 mlrd. dolerių – 33 proc. daugiau nei prieš metus, tačiau sąnaudos augo dar sparčiau, todėl grynasis nuostolis sudarė 4,9 mlrd. dolerių, o pirmąjį šių metų ketvirtį ji patyrė dar 4,3 mlrd. dolerių nuostolių.
Tačiau „SpaceX“ pirminio viešojo siūlymo (IPO) paraiškoje teigiama, kad ji galėtų gauti daugiau nei 28,5 trln. JAV dolerių pajamų.
Realios pajamos, pasak „SpaceX“, gaunamos iš „Starlink“ palydovinio interneto ryšio ir, svarbiausia, dirbtinio intelekto (DI), kurį užtikrins į kosmosą paleisti duomenų centrai.
Tačiau „xAI“ – „SpaceX“ DI padaliniui – sunkiai sekasi neatsilikti nuo konkurentų. Jo DI pajamos siekia apie 500 mln. dolerių, o tai tik maža dalis konkurenčių „OpenAI“ ir „Anthropic“ pajamų.
Išlaikys kontrolę
Net ir suviliojęs gausybę naujų investuotojų, E. Muskas ir po IPO tvirtai valdys „SpaceX“. Paprasti investuotojai gaus vadinamųjų A klasės akcijų, kurios suteikia jiems po vieną balsą priimant bendrovės sprendimus. Tuo tarpu E. Muskas turi kitokio tipo – B klasės – akcijų, kurios suteikia po 10 balsų. Jo balsai tiesiog užgoš visų kitų balsus, nes sudarys apie 82 proc. visų balsavimo teisių bendrovėje.
Tai vadinama dviejų klasių struktūra. Tokios technologijų milžinės, kaip „Google“, „Meta“ ir „Snap“, naudoja tą patį scenarijų, kad jų įkūrėjai išliktų prie vairo po debiuto akcijų rinkoje.
Nepaduokite manęs į teismą
Pavargęs nuo ne vienerius metus trunkančio bylinėjimosi su jau biržoje kotiruojamos „Tesla“ akcininkais, E. Muskas užtikrino, kad „SpaceX“ atveju būtų sukurta „teisinė tvirtovė“. „SpaceX“ reikalauja, kad akcininkų ieškiniai būtų pateikiami specializuotam Teksaso valstijos verslo teismui.
Jei teisėjas atsisako juos priimti, ginčai perduodami privačiam arbitražui be prisiekusiųjų ir be kolektyvinių ieškinių. Taip investuotojai netenka pagrindinės teisinės priemonės, naudojamos kovojant su didelėmis korporacijomis.
Bendrovės IPO paraiškoje pripažįstama, kad yra „rizika“, jog teismas galėtų atmesti šias nuostatas, jei jos būtų užginčytos, tačiau kol to neatsitiko, taisyklė galioja.
Paprastas investuotojas
Gausią gerbėjų armiją jau dabar turinti „SpaceX“ 30 proc. IPO akcijų skirs paprastiems investuotojams, o ne tik didelėms Volstrito įmonėms. Paprastai IPO metu institucijos gauna didžiąją dalį akcijų, todėl tai yra didesnė nei įprasta galimybė įsigyti akcijų paprastiems žmonėms.
Kodėl tai svarbu? Nes tai keičia tai, kas tampa akcijų savininku pirmąją dieną. Jei daugiau akcijų atitenka individualiems investuotojams, bendrovė bando išplėsti nuosavybę už rizikos draudimo fondų ir investicinių fondų ribų, nes kai kurie iš jų gali nesutikti su bendrovės finansiniais rodikliais.
Be to, dėl to akcijų kaina iš pradžių gali labai svyruoti. Jei daug nekantraujančių žmonių skubės pirkti, kaina gali greitai šoktelėti į viršų.
Nėra kito pasirinkimo, kaip tik pirkti
Daugiau nei 60 proc. JAV akcijų priklauso pasyviems fondams, kurie kopijuoja rinkos indeksą, pavyzdžiui, „Nasdaq 100“.
Gegužę „Nasdaq“ pakeitė taisykles, kad „SpaceX“ galėtų prisijungti prie indekso per 15 prekybos dienų. Anksčiau šis laikotarpis buvo trys mėnesiai.
Indeksiniai fondai, kurių investuotojai apima JAV pensijų fondus, turės rasti vietos naujajam dalyviui, o tai sukels didelę „SpaceX“ akcijų pirkimo ir kitų akcijų pardavimo bangą.
Be to, tik 4 proc. 1,77 trln. dolerių vertės bendrovės akcijų bus prieinama pirkimui, o tai ypač nedidelis pasiūlymas. Tai reiškia, kad visi tie fondai – ir E. Musko gerbėjai – varžysis dėl labai mažo prieinamų „SpaceX“ akcijų kiekio, o tai gali smarkiai pakelti kainą.
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