„Štai kodėl kovojame“: Trumpas susiejo Rugsėjo 11-ąją su Irano karu

Kalbėdamas Pentagone, nusprendęs nedalyvauti pagrindiniuose Rugsėjo 11-osios minėjimo renginiuose Niujorke, respublikonas D. Trumpas taip pat užsipuolė vidaus „fanatikus“, taip, regis, sukritikuodamas demokratus.
„Šiandien atnaujiname šventą priesaiką, kurią pirmą kartą jų vardu davėme prieš ketvirtį amžiaus. Mes niekada nepamiršime. Štai kodėl kovojame šiandien“, – sakydamas kalbą pareiškė D. Trumpas.
„Mes neturime pasirinkimo. Gali būti tik pergalė. Kovojame sunkiai. Kovojame tam, kad laimėtume“, – pridūrė prezidentas, kurį lydėjo pirmoji ponia Melania Trump.
Vienas iš rugsėjo 11-ąją užgrobtų lėktuvų rėžėsi į Pentagoną Vašingtone, žuvo 184 žmonės, kurių atminimas buvo pagerbtas vienu varpo dūžiu, kai buvo skaitomi jų vardai.
Tačiau prezidentai anksčiau svarbias metines paminėdavo apsilankydami keliose vietose, įskaitant Niujorką, kur per išpuolius prieš Pasaulio prekybos centrą žuvo dauguma iš 2 977 aukų.
D. Trumpas susiejo kovą su „Al Qaeda“, kurią pradėjo jo pirmtakas respublikonas George‘as W. Bushas, su JAV ir Izraelio karu prieš Iraną, kuris tęsiasi jau septintą mėnesį.
„Šiandien pagerbiame kiekvieną Jungtinių Valstijų kariuomenės narį, kuris dalyvavo „kare prieš terorą“. Tai karas prieš liguistą, siaubingą terorą“, – kalbėjo D. Trumpas.
„Pagerbiame karius, kurie šiuo metu dirba, siekdami užtikrinti, kad pagrindinis pasaulio terorizmo rėmėjas Irano Islamo Respublika niekada neturėtų branduolinio ginklo“, – pažymėjo Baltųjų rūmų šeimininkas.
„Islamo teokratija“
JAV gynybos sekretorius Pete‘as Hegsethas taip pat užsipuolė Iraną, kai kreipėsi į ceremonijos Pentagone dalyvius.
„Per pastaruosius šešis mėnesius sutriuškinome aktyviausią terorizmą remiančią valstybę pasaulyje. Mūsų kariai kovojo su islamo teokratija, kuri beveik pusę amžiaus linkėjo mums mirties“, – sakė P. Hegsethas.
Irano karas pateko į aklavietę – Iranas iš esmės išlaiko Hormuzo sąsiaurį savo gniaužtuose, todėl naftos kainos išlieka aukštos, nepaisant sporadiškų susišaudymų su Jungtinėmis Valstijomis.
D. Trumpas taip pat prakalbo apie vidaus politiką, praėjus dienai po respublikonų suvažiavimo prieš JAV kadencijos vidurio rinkimus, kurio metu D. Trumpas ir viceprezidentas J. D. Vance‘as apkaltino demokratus prijaučiant Rugsėjo 11-osios užpuolikams.
„Praėjus kartai po Rugsėjo 11-osios, taip pat žinome, kad galutinis atsakas į tuos žiaurumus ir galutinė pergalė prieš vykdytojus nebus pasiekta užsienio mūšio lauke“, – dėstė D. Trumpas.
Papasakojęs istoriją apie per išpuolius žuvusį ugniagesį, kurio sūnus tapo JAV karinio jūrų laivyno veteranu, D. Trumpas sakė, kad tai įrodo, jog „galime būti tauta, kurios didvyriai nėra abstrakčios idėjos fanatikai“.
Trečiadienį sakydamas kalbą respublikonų suvažiavime, D. Trumpas pavartojo tą patį terminą: „Atiduodami savo balsą šiuose rinkimuose, galite pasakyti šiems kraštutinės kairės bepročiams ir fanatikams, kad Amerika neparduodama nei jiems, nei kam nors kitam.“
Respublikonai suvažiavimo metu nuolat žėrė kritiką kairiųjų pažiūrų demokratų kandidatui į Senatą Abdului El Sayedui dėl jo ankstesnių įrašų socialiniuose tinkluose apie Rugsėjo 11-ąją.
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