Iš Starmerio vyriausybės traukiasi antroji ministrė

Laiške K. Starmeriui, apie kurį pranešė televizija „Sky News“ ir kitos žiniasklaidos priemonės, Jess Phillips (Džes Filips) parašė, jog „negali toliau eiti ministro pareigų esant dabartinei vadovybei“, nes, anot jos, „nemato reikiamų pokyčių“.
Kiek anksčiau atsistatydino jaunesnioji ministrė Miatta Fahnbulleh. Tai darydama ji paragino K. Starmerį planuoti savo pasitraukimą.
Savo atsistatydinimo laiške ji K. Starmerį paragino „pasielgti teisingai šalies ir partijos atžvilgiu bei nustatyti tvarkingo perėjimo tvarkaraštį“.
Tačiau pats K. Starmeris savo ministrų komandai anksčiau antradienį pareiškė, kad tęs valdymą.
„Leiboristų partija turi lyderio pakeitimo procesą ir jis nebuvo pradėtas“, – sakė K. Starmeris, cituojamas Dauningo gatvės paskelbtame pranešime.
„Šalis tikisi, kad mes tęsime valdymą. Būtent tai aš ir darau, ir tai mes privalome daryti kaip ministrų kabinetas“, – tvirtino jis.
Naujausi komentarai