Starmeris žada įrodyti, kad abejojantieji juo klysta

Taip jis kalbėjo susidurdamas su augančia grėsme savo lyderystei po itin nesėkmingų vietos ir regioninių rinkimų.
„Žinau, kad žmonės yra nusivylę JK būkle, nusivylę politika, o kai kurie žmonės nusivylę manimi“, – sakė jis kalboje, kuria siekia perkrauti savo vadovavimą vyriausybei.
„Žinau, kad turiu abejojančiųjų, ir žinau, kad turiu įrodyti, jog jie klysta, ir aš tai padarysiu“, – pridūrė K. Starmeris.
Jis taip pat pažadėjo, kad jo leiboristų vyriausybė atkurs ryšius su Europa.
„Ši leiboristų vyriausybė bus apibūdinama tuo, kaip atkuria mūsų santykius su Europa, pastatant JK į Europos širdį“, – sakė jis.
Premjeras sakė, kad leiboristai kovoja „mūšyje dėl mūsų tautos sielos“, o JK pasuks „tamsiu keliu“, jei į valdžią ateis Nigelo Farage'o vadovaujama prieš imigraciją nusiteikusi partija „Reform UK“.
Tačiau K. Starmerio pozicija yra trapi, o dešimtys įstatymų leidėjų ragina jį paskelbti savo pasitraukimo datą.
Buvusi ministro pirmininko pavaduotoja Angela Rayner, įtakinga įstatymų leidėja, dažnai laikoma potencialia K. Starmerio įpėdine, sakė: „Tai, ką darome, neveikia, ir tai reikia keisti.“
A. Rayner tiesiogiai neparagino K. Starmerio atsistatydinti, tačiau apkaltino jį vadovaujant „toksiškai bičiulių kultūrai“ ir teigė, kad vyriausybė turi „likti ištikima darbo ir socialdemokratinėms vertybėms“ bei palengvinti pragyvenimo išlaidas dirbantiems žmonėms.
„Tai gali būti mūsų paskutinis šansas“, – sekmadienį išplatintame pranešime sakė A. Rayner.
Leiboristus į neviltį pastūmėjo praėjusią savaitę patirti dideli nuostoliai vietos rinkimuose Anglijoje bei įstatymų leidžiamosios valdžios rinkimuose Škotijoje ir Velse. Šie rinkimai buvo interpretuojami kaip neoficialus referendumas dėl K. Starmerio, kurio populiarumas smarkiai krito po to, kai jis prieš mažiau nei dvejus metus triuškinamai laimėjo nacionalinius rinkimus.
Jo vyriausybei sunkiai sekėsi užtikrinti žadėtą ekonomikos augimą, atkurti nualintas viešąsias paslaugas ir palengvinti pragyvenimo išlaidas, be to, jai trukdė nuolatinės klaidos ir politikos posūkiai tokiais klausimais kaip gerovės reforma. Jam dar labiau pakenkė sprendimas JK ambasadoriumi Vašingtone paskirti skandalais susitepusį Jeffrey Epsteino draugą Peterį Mandelsoną.
Praėjusios savaitės rinkimuose leiboristai buvo spaudžiami tiek iš dešinės, tiek iš kairės, prarasdami balsus tiek „Reform UK“, tiek „ekopopulistinei“ Žaliųjų partijai. Tai atspindi didėjantį JK politikos, kurioje ilgą laiką dominavo leiboristai ir konservatoriai, susiskaldymą.
K. Starmeris tikisi atgauti pagreitį pirmadienio kalba ir ambicingu teisėkūros planų rinkiniu, kurį trečiadienį per valstybinį parlamento atidarymą savo kalboje išdėstys karalius Karolis III.
