„Stellantis“ mažins pajėgumus Europoje

Akcijų rinka į tokį pranešimą sureagavo itin jautriai: bendrovės akcijos atpigo daugiau nei šešiais procentais.
Pernai liepą ketvirtai pagal dydį pasaulyje automobilių gamybos grupei vadovauti paskirtas italas Antonio Filosa tikisi atgaivinti pardavimus ir pelną, ypač Europoje, kur stringa perėjimas nuo vidaus degimo varikliais varomų automobilių prie elektromobilių.
„Šiandien „Stellantis“ pristato „FaSTLAne 2030“ planą... siekdama paspartinti augimą ir pelną, – teigiama pranešime. – Tai leis iki 2030 metų pristatyti daugiau nei 60 naujų automobilių modelių ir atlikti 50 reikšmingų visų markių ir visų variklių tipų atnaujinimų.“
„Europoje gamybos pajėgumai turėtų būti sumažinti daugiau nei 800 000 vienetų“, – pridūrė bendrovė. Tai reikštų 20 proc. sumažėjimą, o bendri gamybos pajėgumai Europoje, šaltinio duomenimis, yra vertinami keturiais milijonais vienetų.
Tai būtų pasiekta „perorientuojant gamyklas“, pavyzdžiui, netoli Paryžiaus, Madrido, Saragosos ir Reno, teigiama pranešime.
Tokie planai paskelbti dieną po to, kai „Stellantis“ pranešė, jog steigs bendrą įmonę su kinų bendrove „Dongfeng“ ir numato dalytis gamybos, pardavimo ir inžinerijos veikla Europoje.
Anksčiau šį mėnesį „Stellantis“ pranešė svarstanti galimybę sustiprinti aljansą su „Leapmotor“, kad kinų grupė galėtų gaminti savo automobilius dviejose „Stellantis“ gamyklose Ispanijoje.
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