Su Rusija siejama grupuotė kaltinama dėl netikro įrašo apie Merzo atsistatydinimą

Vaizdo įraše naudojami Vokietijos visuomeninio transliuotojo „Deutsche Welle“ ir verslo dienraščio „Handelsblatt“ prekių ženklai, siekiant įteigti, jog nutekinti F. Merzo konservatyvios partijos CDU dokumentai esą rodo, kad jis kitą savaitę planuoja atsistatydinti reaguodamas į prastus savo reitingus.
Abi žiniasklaidos organizacijos pareiškė, kad vaizdo įrašas yra visiška klastotė.
F. Merzo biuras naujienų agentūrai AFP atsiųstame pareiškime nurodė, kad vaizdo įraše pateikti teiginiai yra „visiškai išgalvoti“ ir skirti „suklaidinti žmones bei sukelti jiems nerimą“.
Jo partija CDU vaizdo įrašą pavadino „nesąmone“.
Saugumo šaltinis naujienų agentūrai AFP teigė, kad „kūrėjas tikriausiai yra „Storm 1516“ – grupė, siejama su Rusijos karine žvalgyba.
Įtariama, kad ta pati grupuotė skleidė dezinformaciją per praėjusius visuotinius rinkimus 2025 metų vasarį, po kurių F. Merzas pradėjo eiti kanclerio pareigas vadovaudamas koalicijai su centro kairės socialdemokratais (SPD).
Pasak Prancūzijos agentūros „Viginum“, stebinčios užsienio dezinformacijos kampanijas, „Storm-1516“ stovėjo už mažiausiai 77 dezinformacijos operacijų, nukreiptų prieš Vakarų valstybes nuo 2023 metų pabaigos iki 2025 metų kovo.
Vokietijos vidaus žvalgybos agentūra teigė, jog naujausias vaizdo įrašas „rodo, kad kūrėjai atidžiai stebi politinius įvykius Vokietijoje ir oportunistiškai jais naudojasi“.
Vaizdo įraše teigiama, kad F. Merzas planuoja pasitraukti Šiaurės Reino-Vestfalijos žemės CDU premjero Hendriko Wusto (Hendriko Viušto) naudai.
Vokietijos žiniasklaida anksčiau šiais metais iš tiesų spėliojo apie tokį scenarijų, o abejonės dėl F. Merzo ateities gali vėl kilti po kitą mėnesį Rytų Vokietijoje vyksiančių žemės rinkimų, kuriuose prognozuojamas prastas CDU pasirodymas.
Tačiau vaizdo įraše yra akivaizdi klaida – jame užsimenama apie „visuotinius federalinius rinkimus rugsėjį“, kai iš tikrųjų toks balsavimas nevyks.
Vaizdo įraše naudojama įprasta dezinformacijos taktika, kai išgalvoti teiginiai melagingai pateikiami kaip žinomų žiniasklaidos organizacijų pranešimai.
Tai vyksta Vokietijos institucijoms teigiant, kad Maskva stovi už dezinformacijos ir diversijų kampanijos, kuria siekiama susilpninti Vokietijos paramą Ukrainai.
Anksčiau šią savaitę šalia Ukrainos krovininio lėktuvo Vokietijos Leipcigo ir Halės oro uoste buvo rastas dronas su, kaip teigiama, profesionaliais sprogmenimis, nors Vokietijos pareigūnai susilaikė nuo konkrečių kaltinimų dėl to, ką pavadino hibridinės atakos scenarijumi.
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