Su Zelenskiu susitikęs JK premjeras žada naują „Stone Cloak“ technologiją Kyjivo dronams

Susitikimas prieplaukoje ir lėktuvnešio denyje pietiniame Portsmuto mieste buvo pirmasis A. Burnhamo, kaip ministro pirmininko, dvišalis susitikimas su užsienio lyderiu ir įvyko prieš antradienį numatytą V. Zelenskio vizitą Vašingtone, kurio tikslas – užbaigti beveik puspenktų metų besitęsiantį karą su Rusija.
„Mes 100 procentų palaikome Ukrainą. Aš asmeniškai 100 procentų esu su jumis, pone prezidente“, – patikino A. Burnhamas V. Zelenskį po to, kai du vyrai, abu vilkėję panašius tamsius kasdienius drabužius, paspaudė vienas kitam ranką prieplaukoje.
V. Zelenskis padėkojo A. Burnhamui už „svarbų paramos signalą“ ir sakė, kad pakvietė britų premjerą apsilankyti Ukrainoje. Du lyderiai telefonu pirmą kartą pasikalbėjo praėjus vos kelioms valandoms po to, kai naujasis britų ministras pirmininkas pradėjo eiti pareigas.
A. Burnhamas pažadėjo „vykdyti visus šios šalies prisiimtus įsipareigojimus Ukrainai“ ir teigė, kad Didžioji Britanija „žengia dar toliau“ ir „teikia naują, šalyje sukurtą trukdžių technologiją, skirtą apsaugoti Ukrainos dronus“ tuo metu, kai ir Maskva, ir Kyjivas intensyvina dronų ir raketų smūgius.
„Tai padės jiems pataikyti į jų taikinius ir išgelbėti ukrainiečių gyvybes. Be to, tai rodo, kokias inovacijas mūsų pramonės šakos gali sukurti dirbdamos kartu“, – sakė A. Burnhamas.
Vėliau V. Zelenskis socialiniame tinkle „X“ parašė, kad yra „dėkingas“ Didžiajai Britanijai už „šiandieninį sprendimą suteikti Ukrainai elektroninės kovos technologijas“, kurios „neabejotinai bus naudingos mūšio lauke“.
Lyderiai susitiko JK flagmane lėktuvnešyje „HMS Queen Elizabeth“ ir kalbėjosi su kariuomenės atstovais, dalyvaujančiais Ukrainos karių mokymuose.
„Didžioji Britanija stovi petys į petį su Ukraina ir mūsų parama išlieka nepajudinama“, – pažymėjo A. Burnhamas savo pareiškime.
„Rusija neturėtų abejoti mūsų ryžtu ir mes nepasiduosime, kol nepasieksime ilgalaikės ir teisingos taikos Ukrainai“, – pridūrė jis.
Londonas paskelbė, kad pasidalys su Kyjivu informacija apie naują mūšiuose išbandytą elektroninių trukdžių sistemą, pramintą „Stone Cloak“.
Planšetinio kompiuterio dydžio prie dronų tvirtinami karinio lygio trukdikliai gali sutrukdyti Rusijos oro gynybos sistemoms sekti tokius ginklus skrydžio metu ir taikytis į juos, nurodė Dauningo gatvė.
Pažymima, kad šis prietaisas atsirado dėl „sparčių inovacijų“, kurias abi sąjungininkės kuria pagal 100 metų partnerystės paktą, pasirašytą pernai sausį.
Pasak Londono, tūkstančiai trukdiklių jau buvo padovanoti Kyjivui, siekiant padėti jo ginkluotosioms pajėgoms palaikyti dronų operacijas.
Pažymima, kad po jų pristatymo ir galimos masinės gamybos Ukrainoje „Stone Cloak“ bus integruota į naujos kartos JK tolimųjų smūgių pajėgumus.
„Stone Cloak“ yra geriausia vietinė britų inovacija, išbandyta fronto linijoje, ir ji bus gyvybiškai svarbi ginant abiejų mūsų šalių saugumą“, – sakė A. Burnhamas.
Bendra gynybos pramonės gamyba
Tai, kad Ukrainos ir JK ryšiai gynybos srityje vis stiprėja, patvirtina ir tai, kad V. Zelenskis socialiniame tinkle „X“ parašė, jog lyderiai „aptarė bendros gynybos pramonės gamybos plėtrą“.
„Dronų ir kitų technologijų srityje kartu galime pasiekti dar daugiau“, – parašė jis.
A. Burnhamas ir V. Zelenskis susitiko su keliais iš maždaug 200 Ukrainos karių, kurie pastarąsias tris savaites praleido Didžiojoje Britanijoje, dalyvaudami jūrų saugumo ir minų paieškos pratybose.
Jos buvo surengtos siekiant pasirengti būsimoms misijoms Juodojoje jūroje.
Dauningo gatvė pažymėjo, kad bendra JK parama Ukrainai nuo plataus masto Rusijos invazijos pradžios prieš daugiau nei ketverius metus pasiekė 25 mlrd. svarų sterlingų (29,3 mlrd. eurų), įskaitant 16 mlrd. svarų sterlingų (18,7 mlrd. eurų) tiesioginės karinės pagalbos.
Antradienį V. Zelenskis turi nuvykti į Vašingtoną, kur susitiks su JAV prezidentu Donaldu Trumpu (Donaldu Trampu), praėjusią savaitę pranešė Baltųjų rūmų pareigūnas.
Ukrainos lyderis taip pat turėtų dalyvauti anksčiau šį mėnesį mirusio JAV senatoriaus Lindsey Grahamo (Lindsio Grejemo), kuris palaikė Ukrainą, laidotuvėse.
D. Trumpo ir V. Zelenskio santykiai nėra paprasti – 2025 metų vasarį Ovaliajame kabinete jie atvirai susiginčijo, tačiau pastaraisiais mėnesiais jų bendravimas tapo šiltesnis.
Šį mėnesį NATO viršūnių susitikimo kuluaruose JAV prezidentas V. Zelenskiui pasakė, kad suteikia Ukrainai leidimą gaminti JAV sukurtas oro gynybos sistemas „Patriot“, galinčias numušti balistines raketas.
Vašingtonas taip pat priėmė abiejų partijų palaikomą teisės aktą, nukreiptą prieš rusišką energiją perkančias šalis, taip atverdamas kelią stipresniam spaudimui Maskvai.
D. Trumpo parama Ukrainos gynybai reiškiama tuo metu, kai prezidentas patiria vidaus spaudimą užbaigti karą Artimuosiuose Rytuose, kuris jo šaliai kainavo 37,5 mlrd. JAV dolerių (33 mlrd. eurų) ir sukėlė susirūpinimą dėl senkančių JAV ginklų atsargų.
„Suprantu, kad JAV sutelkia dėmesį į Artimuosius Rytus, – televizijai „Sky News“ sekmadienį sakė V. Zelenskis. – Dabar bandau tai spręsti su kai kuriais europiečiais, amerikiečiais ir kai kuriomis kitomis šalimis.“
„Man tai yra didelis iššūkis, (tai) didelis iššūkis Ukrainai“, – pridūrė jis.
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