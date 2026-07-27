 Sulaikyta šnipinėjimu NATO vadavietėje įtariama kinų kilmės kanadietė

Sulaikyta šnipinėjimu NATO vadavietėje įtariama kinų kilmės kanadietė

2026-07-27 15:51
Marius Jakštas (ELTA)

Belgijoje buvo suimta kinų kilmės Kanados pilietė, įtariama vykdžiusi „šnipinėjimą trečiosios šalies naudai“ stažuodamasi NATO, šeštadienį pranešė valdžios institucijos.

<span>Sulaikyta šnipinėjimu NATO vadavietėje įtariama kinų kilmės kanadietė</span>
Sulaikyta šnipinėjimu NATO vadavietėje įtariama kinų kilmės kanadietė / Scanpix nuotr.

JAV vadovaujamo Aljanso Jungtinių sąjungininkų pajėgų Europoje vadavietėje (SHAPE) Monso mieste besistažavusi moteris suimta ketvirtadienį, pranešė Belgijos federalinė prokuratūra.

„Ji įtariama šnipinėjimu trečiosios šalies naudai ir priklausymu nusikalstamai organizacijai“, – teigiama prokuratūros pranešime.

„Įtariamoji atkreipė SHAPE saugumo tarnybų dėmesį, kurios apie šį atvejį pranešė Bendrajai žvalgybos ir saugumo tarnybai“, – pridūrė prokuratūra, tačiau įtariamo šnipinėjimo pobūdžio nenurodė.

Pradėjusi nagrinėti bylą, prokuratūra tyrimą patikėjo Šarlerua federalinei teisminei policijai, kuri įtariamosios namuose bei jos darbo vietoje ketvirtadienį atliko kratas.

Penktadienį teisėjas įtariamajai įteikė arešto orderį.

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Kinija
NATO
kinų šnipė

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