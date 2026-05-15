Sumažėjo aukso ir sidabro kaina

Ekspertai nurodo į nepakankamą pažangą sprendžiant Irano karo klausimą.
Investuotojai daugiau tikėjosi iš Kinijos vadovo Xi Jinpingo ir JAV prezidento Donaldo Trumpo susitikimo Pekine. D. Trumpas po vizito jau grįžta į JAV. Dėl to penktadienį padidėjo naftos kainos. Tai kursto infliacijos pavojų, kuri tada gali atsiliepti ir Centrinių bankų pinigų politikai.
Aukso kaina patiria spaudimą, nes aukštesnės bazinės palūkanų normos slopina aukso paklausą. Nuo Irano karo pradžios vasario pabaigoje pakitę lūkesčiai dėl palūkanų neigiamai veikė aukso kainą. Šiuo metu manoma, kad JAV Centrinis bankas kol kas nemažins palūkanų. Tuo tarpu iš Europos Centrinio Banko (ECB) tikimais bazinių palūkanų normų pakėlimo. Auksas neduoda einamųjų palūkanų, todėl, palyginti su fiksuoto pajamingumo vertybiniais popieriais, praranda savo patrauklumą.
Aukso kainą, be to, spaudžia išaugęs dolerio kursas. Tauriaisiais metalais prekiaujama doleriais. Aukštesnis dolerio kursas padidina kainas investuotojams kitų valiutų zonose ir slopina paklausą.
Sidabro kaina taip pat sumažėjo. Uncijos kaina nukrito 6,3 procento – iki 78,28 dolerio. Be to, smuko ir svarbių pramoninių metalų, pavyzdžiui, vario, kainos.
