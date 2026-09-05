Sumų srityje atidaryta ES bei Lietuvos finansuota nauja požeminė mokykla

Projektą įgyvendinusi Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA) šeštadienį išplatintame pranešime žiniasklaidai sako, kad dvejopos paskirties objektas, galintis tarnauti iki 100 metų, užtikrins nenutrūkstamą mokymąsi nuolatinio apšaudymo, oro antskrydžių ir elektros tiekimo sutrikimų sąlygomis, Rusijos sukeltam plataus masto karui tęsiantis jau puspenktų metų.
Mokykla, kur yra 12 visiškai įrengtų klasių, talpinančių iki 500 žmonių, veiks pamainomis, be pamokų bus siūloma ir popamokinė veikla bei sporto užsiėmimai.
„Kiekvienas Ukrainos vaikas turi teisę mokytis saugiai, o šios požeminės mokyklos atidarymas Sumuose – galingas įrodymas, ką gali pasiekti solidarumas. Regione, kuriame nuolat vykdomos Rusijos atakos, ši nauja įstaiga reiškia, kad šimtai vaikų galės grįžti į klases, mokytis kartu ir toliau kurti savo ateitį“, – mokyklos atidaryme kalbėjo ES ambasadorė Ukrainoje Katarina Mathernova (Katarina Maternova).
Pasak jos, „tai ne tik investicija į atsparią švietimo infrastruktūrą – tai investicija į Ukrainos vaikus, jos bendruomenes ir šalies ateitį“.
Bendra projekto vertė – 2,4 mln. eurų. Statyba užtruko mažiau nei metus, o naujai pastatytas objektas užima daugiau nei 1 350 kv. m plotą. Programą, pagal kurią buvo pastatyta mokykla, inicijuoja ir finansuoja ES bei Lietuva, prie jos taip pat prisideda Airija.
„Ukrainos atsigavimas negali laukti, kol karas pasibaigs. Jis prasideda tada, kai vaikas gali grįžti į klasę, kai bendruomenės turi saugias erdves ir kai atstatome ne tik tai, kas buvo sugriauta, bet ir statome tai, kas Ukrainą padarys stipresnę bei atsparesnę“, – kalbėjo Lietuvos užsienio reikalų viceministras Kristupas Vaitiekūnas.
Slėptuvėje įrengtos modernios, technologijomis aprūpintos klasės, kompiuterių klasės ir sporto zonos, integruotos su pažangiomis vėdinimo, klimato kontrolės ir priešgaisrinės saugos sistemomis. Taip pat įrengtas dvigubos apsaugos atsarginis generatorius, garantuojantis visišką energetinį atsparumą.
Į klases grįžta šimtai vaikų
„Karas pakeitė mūsų gyvenimus, tačiau jis neturi atimti galimybės Ukrainos vaikams mokytis, bendrauti su bendraamžiais ir būti mokyklos gyvenimo dalimi. Todėl mes ir toliau kuriame saugias sąlygas, kad vaikai galėtų grįžti į mokymąsi gyvai“, – teigė Ukrainos švietimo ir mokslo viceministras Dmytro Zavhorodnas.
„Naujos slėptuvės atidarymas Sumuose leidžia šimtams vaikų vėl grįžti į mokyklą“, – pabrėžė jis, dėkodamas už pagalbą ES, Lietuvai ir Airijai.
Lietuvos tarptautinių partnerysčių centro Ukrainos atsigavimo ir taikos programų koordinatorius Artūras Žarnovskis sakė, kad pirmenybė buvo teikiama „įstaigoms, visiškai negalinčioms veikti dėl slėptuvių infrastruktūros trūkumo“.
„Kokybiškas mokymasis gyvai yra būtinas jaunosios Ukrainos kartos ateičiai – būtent šie žmonės atstatys Ukrainą, ir jiems reikia mūsų paramos jau šiandien. Saugaus švietimo atkūrimas taip pat suteikia šeimoms priežastį likti savo bendruomenėse ir padeda išlaikyti vietos ekonomiką“, – pridūrė jis.
Programa „Naujų slėptuvių statyba Ukrainos mokykloms“ siekia sukurti saugias ir modernias dvejopos paskirties slėptuvių erdves pafrontės ir stipriausiai nukentėjusiuose regionuose.
Programai įgyvendinti buvo atrinktos mokyklos šešiuose Ukrainos regionuose. Pirmoji tokia slėptuvė jau daugiau kaip metus veikia Odesos srityje, požeminių mokyklų turi sulaukti ir Zaporižios, Mykolajivo, Černihivo ir Charkivo regionai.
Šia iniciatyva siekiama sustiprinti civilių gyventojų saugumą nuolatinių Rusijos atakų sąlygomis. Koalicija, kuriai vadovauja Ukraina ir Suomija kartu su „Team Europe“ partneriais, remia modernių slėptuvių plėtrą visoje Ukrainoje, įskaitant mokyklas, ligonines ir viešąsias erdves.
Be vaikų apsaugos, Sumų projektas taip pat prisidėjo prie Ukrainos karo veteranų socialinės ir ekonominės reintegracijos, įtraukiant juos į atstatymo darbus. Ukrainos veteranai sudarė daugiau nei 11 proc. projekto statybos darbuotojų.
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