„Ispanija visiškai nesugebėjo apsaugoti Šengeno erdvės išorės sienos nuo infiltracijos. Tai negali tęstis, – socialiniame tinkle „X“ teigė Suomijos vidaus reikalų ministrė Mari Rantanen. – Šalys, kurios nevykdo savo pareigos saugoti išorės sieną, negali būti Šengeno narėmis.“
Suomija pritaria Ispanijos pašalinimui iš Šengeno
2026-07-31 13:32
Suomija penktadienį pareiškė pritarianti Italijos raginimui pašalinti Ispaniją iš bevizės Šengeno erdvės, Maroke esančiam Ispanijos Seutos anklavui susiduriant su dešimčių tūkstančių migrantų antplūdžiu.
Suomija pritaria Ispanijos pašalinimui iš Šengeno / Scanpix nuotr.
Naujausi komentarai