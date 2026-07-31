 Suomija pritaria Ispanijos pašalinimui iš Šengeno

Suomija pritaria Ispanijos pašalinimui iš Šengeno

2026-07-31 13:32
BNS inf.

Suomija penktadienį pareiškė pritarianti Italijos raginimui pašalinti Ispaniją iš bevizės Šengeno erdvės, Maroke esančiam Ispanijos Seutos anklavui susiduriant su dešimčių tūkstančių migrantų antplūdžiu.

<span>Suomija pritaria Ispanijos pašalinimui iš Šengeno</span>
Suomija pritaria Ispanijos pašalinimui iš Šengeno / Scanpix nuotr.

„Ispanija visiškai nesugebėjo apsaugoti Šengeno erdvės išorės sienos nuo infiltracijos. Tai negali tęstis, – socialiniame tinkle „X“ teigė Suomijos vidaus reikalų ministrė Mari Rantanen. – Šalys, kurios nevykdo savo pareigos saugoti išorės sieną, negali būti Šengeno narėmis.“

Šiame straipsnyje:
Seuta
migrantų antplūdis
Šengeno erdvė
Ispanija
Suomija

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