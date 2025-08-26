Suomijos prezidentas viliasi, kad Trumpo kantrybė išseks

A. Stubbas, kuris susibičiuliavo su D. Trumpu žaisdamas golfą ir vadovauja šaliai, turinčiai ilgą sieną su Rusija, buvo vienas iš Europos lyderių, neseniai dalyvavusių derybose su JAV vadovu, siekdamas išspręsti konfliktą.
„Tikiuosi, kad Vakarų šalių, ypač Jungtinių Valstijų, kantrybė išseks. Nes kiekvieną kartą, kai prezidento Trumpo kantrybė išsenka, jis imasi kokių nors veiksmų, kurie padeda pasiekti sprendimą“, – žurnalistams sakė A. Stubbas.
Jis paminėjo muitus, kuriuos Jungtinės Valstijos pareiškė šią savaitę įvesianti Indijai.
„Naujausias pavyzdys buvo muitai, nustatyti Indijai, nes Indija perka rusišką naftą, dujas ir ginklus. Dabar, jei prezidentas Trumpas tą patį padarytų X, Y ir Z šalims, gali būti, kad grįšime prie derybų stalo“, – sakė A. Stubbas.
D. Trumpas karo ir taikos klausimus susiejo su prekyba, grasindamas nustatyti 50 proc. muitus Naujajam Deliui, reaguodamas į tai, kad jis nuolat perka rusišką naftą, o tai, Vašingtono teigimu, padeda finansuoti Maskvos karą Ukrainoje.