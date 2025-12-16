Susižadėjo Trumpo sūnus

„Aš retai pritrūkstu žodžių, nes paprastai gana gerai plūstuosi ir pliurpiu, – sakė D. Trumpas jaunesnysis, kurį cituoja žurnalas „People“. – Norėčiau padėkoti Bettinai už tą vieną žodį: „Taip“.
B. Anderson, kurią amerikiečių žiniasklaida apibūdina kaip aukštuomenės damą iš Plam Byčo, kalbėjo apie „nepamirštamą savaitgalį“. Ji sakė: „Tekėsiu už savo gyvenimo meilės, jaučiuosi laimingiausia mergina pasaulyje. Ačiū“.
47-erių D. Trumpui jaunesniajam tai nebūtų pirmoji santuoka. Jis 12 metų buvo vedęs buvusį modelį ir aktorę Vanessą Trump. Buvusi pora turi penkis bendrus vaikus. Vanessa 2018 m. paprašė skyrybų. Vėliau D. Trumpas jaunesnysis buvo susižadėjęs su buvusia „Fox News“ vedėja Kimberly Guilfoyle. Nuo rugsėji ji yra JAV ambasadorė Graikijoje. Dar jų sužadėtuvių metu bulvarinė žiniasklaida spėliojo apie D. Trumpo jaunesniojo ir B. Anderson santykius.
D. Trumpas jaunesnysis yra didelis savo tėvo politikos rėmėjas.
